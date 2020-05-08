Дочка українського політика Михайла Добкіна Алла показала сімейні кадри з батьком
цього разу Алла стояла в куртці і чорних штанях на вулиці, а волосся у неї були розпущені. Поруч стояв Добкін в куртці, толстовці, штанях і кепці, показує два пальці вгору. Дочка в цей момент його поцілувала в неголену бороду. Фото вийшло сімейний і ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:
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"Ви так схожі на тата", "Дуже красива дівчина і татуньо-такий молодий і красивий. Щасливі", "Мені дуже цікаво дивитися ваше життя в инстаграмме! Ваш спорт, алкомарафон! Все чудово! Але вчора побачила відео вашого брата, як гарно танцює з іншими хлопцями, супер! Значить карантин не для всіх? Може ми чогось не знаємо?".
Бабуся Алли і мати Михайла - Алла Добкіна, в честь якої внучку і назвали, теж написала коментар під фото:
"Кровинки мої! Обожнюю Вас! Все це і називається-ЩАСТЯ!".
Повідомлялося, що донька українського політика Михайла Добкіна Алла блиснула бездоганною фігурою в облягаючому одязі.
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
"Хочу поговорити з вами, з якого ви міста, чим займаєтеся і яка у вас мета в житті? Я теж відповім..)Я народилася в прекрасному місті Харків ", - написала Алла.
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