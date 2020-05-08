Дочь украинского политика Михаила Добкина Алла показала семейные кадры с отцом

В этот раз Алла стояла в куртке и черных штанах на улице, а волосы у нее были распущены. Рядом стоял Добкин в куртке, толстовке, штанах и кепке, показывает два пальца вверх. Дочь в этот момент его поцеловала в небритую бороду. Фото получилось семейный и нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали несколько комментариев:

"Вы так на папу похожи", "Очень красивая девушка и папуля-такой молодой и красивый. Счастливые", "Мне очень интересно смотреть вашу жизнь в инстаграмме! Ваш спорт, алкомарафон! Все прекрасно! Но вчера увидела видео вашего брата, как красиво танцует с другими ребятами, супер! Значит карантин не для всех? Может мы чего-то не знаем?".

Бабушка Аллы и мать Михаила - Алла Добкина, в честь которой внучку и назвали, тоже написала комментарий под фото:

"Кровиночки мои! Обожаю Вас! Все это, и называется-СЧАСТЬЕ!".

Сообщалось, что дочь украинского политика Михаила Добкина Алла сверкнула безупречной фигурой в облегающем наряде.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

"Хочу поговорить с вами, с какого вы города, чем занимаетесь и какая у вас цель в жизни? Я тоже отвечу..)Я родилась в прекрасном городе Харьков ", - написала Алла.

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