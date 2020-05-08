Онука легендарного актора Михайла Боярського Катерина показала спальний образ

На фото Катерина позувала в рожевій сукні з великим декольте перед дзеркалом. Боярська, таке відчуття, ледве вмістила свої пишні груди в наряд, так як вона виривалася на волю. Красуня посміхалася на камеру і показує всю себе. Видно, що фото було в спальні, на фоні можна помітити ліжко. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли нічого написати в коментарях або поставити лайки. Все через те, що красуня викинула кадр в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що пишногруда онука Михайла Боярського Катерина опублікувала свіже фото в соціальній мережі.

Дівчина зробила гарне селфи в піжамі, про що можна судити з мережива і атласної тканини яскраво-рожевого кольору. Красуня зробила також макіяж: губи нафарбувала кремовою помадою і зробила стрілки на очах.

Катерина стоїть навпроти балкона, щоб світло вигідно падало на її обличчя. Також на тлі можна побачити розкладену ліжко з білими простирадлами і інтер'єр спальної кімнати знаменитої внучки.

Повідомлялося, що онука відомого російського артиста Михайла Боярського Катерина показала, як проводить час на карантині або ж просто пустує на камеру.

На нових кадрах з сториз юної красуні вона буквально "сходить з розуму" в танці, при цьому вигідно підкреслюючи свої об'ємні жіночі принади з допомогою рухів тіла і у відвертому вбранні.

Нагадаємо, внучка Боярського ледве втримала неосяжний бюст в мереживний піжамі

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