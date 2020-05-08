Тільки один документ є підставою для виплати

Фонд соціального страхування України доповнив список причин тимчасової непрацездатності

Як відомо, українці з березня перебувають у режимі самоізоляції, пише Politeka.net. Деякі позбулися роботи, а інші - сидять вдома в неоплачуваній відпустці.

Восьмого травня стало відомо, що Фонд соцстраху включив в перелік причин тимчасової непрацездатності ізоляцію у зв'язку з китайським вірусом. Про це повідомляється на сторінці Фонду у Фейсбук.

Наголошується, що компенсацію в розмірі 50% втраченого заробітку, починаючи з шостого дня непрацездатності (незалежно від тривалості страхового стажу) оплатять тим, хто надасть лікарняні листи.

Право на отримання коштів отримають лише ті люди, які застраховані за період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом.

Видача лікарняних листів є підставою для нарахування зазначених виплат і на сьогодні унормована.

Для отримання допомоги: на підставі отриманого лікарняного листка від працівника, в якому вказана причина непрацездатності "ізоляція від COVID-19-11", роботодавець оформляє заяву-розрахунок, вказуючи причину непрацездатності - 11, тобто ізоляція від вірусу.

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