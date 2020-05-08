Актори стали не такими, як раніше

Голлівудські актори Бред Пітт і Анджеліна Джолі вже давно розлучилися, проте досі обговорюється розрив їхніх стосунків

Після того, як пара розлучилася, люди стали обговорювати скандали між ними. Колишнє подружжя сперечалося з приводу виховання над дітьми.

Джолі в пориві гніву навіть вдалася до шантажу, погрожуючи опублікувати компромат на екс-чоловіка.

Однак закордонні ЗМІ стверджують, що нещодавно розлади між парою вщухли і вона прийшла до компромісу в питанні про дітей.

Тепер Джолі дозволяє Пітту бачитися з дітьми і зовсім перестала мати щось проти їх зустрічей. Щобільше, пара перестала сваритися взагалі і їх відносини вже набагато краще, ніж були.

За словами одного з джерел, відносини акторів стали дружніми і теплими. Обидва колишніх партнера намагаються знайти рішення, які влаштують обидві сторони. Загалом, Джолі і Пітта стало легше вирішувати завдання, пов'язані з опікунством.

Нагадаємо, кілька експертів по жестам і міміці вивчили рухи тіл Бреда Пітта і Анджеліни Джолі, і зробили висновок, що колишнє подружжя приховує відносини.

Фахівці висловили припущення, що Енджі і Бред розлучилися для особистих цілей, але при цьому дотепер живуть разом і люблять один одного.

Раніше повідомлялося, що в березні 13-літню дочку Джолі і Пітта, Шайло, прооперували.

У мережі з'явилися фото, як зоряна мати супроводжує дитину. На знімку дівчинка виглядає змученою, на неї шкода дивитися.

Як стало відомо, Шайло перенесла операцію на стегні. Про це Джолі розповіла журналу Time.

Крім того, в іншої дочки Джолі – 15-річної Захари також були проблеми зі здоров'ям і вона перебувала в лікарні.

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