Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли уже давно расстались, однако до сих пор обсуждается разрыв их отношений

После того, как пара развелась, люди стали обсуждать скандалы между ними. Бывшие супруги спорила по поводу воспитания над детьми.

Джоли в порыве гнева даже прибегла к шантажу, грозясь опубликовать компромат на экс-супруга.

Однако зарубежные СМИ утверждают, что недавно разлады между парой утихли и она пришла к компромиссу в вопросе о детях.

Теперь Джоли разрешает Питту видеться с чадами и совершенно перестала иметь что-то против их встречей. Более того, пара перестала ссориться вообще и их отношения уже гораздо лучше, чем были.

По словам одного из источников, отношения актеров стали дружескими и теплыми. Оба бывших партнера пытаются найти решения, которые устроят две стороны. В общем, Джоли и Питту стало легче решать задачи, связанные с опекунством.

Напомним, несколько экспертов по жестам и мимике изучили движения тел Брэда Питта и Анджелины Джоли, и сделали вывод, что бывшие супруги скрывают отношения.

Специалисты высказали предположение, что Энджи и Брэд развелись для личных целей, но при этом до сих пор живут вместе и любят друг друга.

Ранее сообщалось, что в марте 13-летнюю дочь Джоли и Питта, Шайло, прооперировали.

В сети появились фото, как звездная мать сопровождает ребенка. На снимке девочка выглядит измученной, на нее жалко смотреть.

Как стало известно, Шайло перенесла операцию на бедре. Об этом Джоли рассказала журналу Time.

Кроме того, у другой дочки Джоли – удочеренной 15-летней Захары также были проблемы со здоровьем и она находилась в больнице.

Напомним, что Джоли на грани, звезда раскрыла настоящую причину развода с Питтом: "Выпивал и...".

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