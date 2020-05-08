Меган Маркл і принц Гаррі, склали з себе королівські повноваження, і зараз живуть у США

Пара приховувала, де саме живе, але нещодавно вдалося дізнатися - подружжя зі своїм однорічним сином Арчі оселилося в розкішному особняку відомого голлівудського продюсера Тайлера Перрі.

Вартість будинку в тосканському стилі - 18 мільйонів доларів. Маєток площею 89 тисяч квадратних метрів включає в себе вісім спалень і 12 ванних кімнат. Звідти відкривається чудовий вид.

Варто відзначити, що Меган і Гаррі ретельно приховували своє місцезнаходження. Будинок обладнаний воротами, охоронюваними службою безпеки Тайлера, а також інші - зі своєю охороною.

Такий особняк - це чудове місце, щоб сховатися. Їх сусіди — це в основному багаті бізнесмени, а не пліткарі зі світу шоу-бізнесу.

Оскільки місце дуже престижне, місячна оренда будинку тут починається від 20 тисяч до 40 тисяч доларів.

Журналісти припускають, що Меган і Гаррі з продюсером познайомила спільна подруга Опра Уїнфрі.

Крім того, Меган Маркл і принц Гаррі зараз працюють над документальним серіалом з Опрою, а Перрі у минулому співпрацював з нею на телевізійному каналі.

Нагадаємо, Меган Маркл прочитала казку Арчі на камеру. Відео з'явилося на сторінці некомерційної організації Save The Children UK в Instagram, де багато знаменитостей читають казки.

Колишня актриса прочитала дитині одну з його улюблених книг про качку і кролика. При цьому малюк вередував і не хотів слідувати сценарію.

Раніше повідомлялося, що колишній колега Меган Маркл, оператор, який працював над популярним серіалом "Форс-мажори" розповів неприємні речі про екс-колегу.

За його словами, вже тоді Меган Маркл вела себе неналежно зарозуміло.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі є...".

Також Politeka писала, що Меган Маркл розчавлена, втеча з палацу обернулася новими проблемами.