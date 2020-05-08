Меган Маркл и принц Гарри, сложившие с себя королевские полномочия, и сейчас живут в США

Пара скрывала, где именно живет, но недавно удалось узнать - супруги со своим годовалым сыном Арчи поселились в роскошном особняке известного голливудского продюсера Тайлера Перри.

Стоимость дома в тосканском стиле - 18 миллионов долларов. Особняк площадью 89 тысяч квадратных метров включает в себя восемь спален и 12 ванных комнат. Оттуда открывается чудесный вид.

Стоит отметить, что Меган и Гарри тщательно скрывали свое местонахождение. Дом оборудован воротами, охраняемыми службой безопасности Тайлера, а также другие - со своей охраной.

Такой особняк - это замечательное место, чтобы скрыться. Их соседи — это в основном богатые бизнесмены, а не сплетники из мира шоу-бизнеса.

Поскольку место очень престижное, месячная аренда дома здесь начинается от 20 тысяч до 40 тысяч долларов.

Журналисты предполагают, что Меган и Гарри с продюсером познакомила общая подруга Опра Уинфри.

Кроме того, Меган Маркл и принц Гарри сейчас работают над документальным сериалом с Опрой, а Перри в прошлом сотрудничал на ее телевизионном канале.

Напомним, Меган Маркл прочитала сказку Арчи на камеру. Видео появилось на странице некоммерческой организации Save The Children UK в Инстаграм, где многие знаменитости читают сказки.

Бывшая актриса прочитала ребенку одну из его любимых книг об утке и кролике. При этом малыш капризничал и не хотел следовать сценарию.

Ранее сообщалось, что бывший коллега Меган Маркл, оператор, который работал над популярным сериалом "Форс-мажоры" рассказал неприятные вещи об экс-коллеге.

По его словам, уже тогда Меган Маркл вела себя неподобающе высокомерно.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.