Відома українська співачка Гайтана показала спокусливий домашній спосіб
На кадрах Гайтана позує в блузці з великим декольте. Образ співачка доповнила прикрасою на шиї і стильною укладанням волосся. Красуня танцювала перед камерою і співала, вимкнувши звук. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Отже! Читайте по губах і вгадайте, приспів якої пісні я співаю?", - написала Гайтана.
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Фанати почали активно вгадувати пісню, яку співала зірка:
"Кожною краплею", "Краплі дощу", "Я буду кожною краплею дощу - а-а любити твоє тіло-про я буду кожною краплею дощу-а-а любити твоє тіло любити себе)", "Кожною краплею дощу, це навіяно дощовою погодою в Києві?", "Якщо б за правильну відповідь був приз - зустріч з Гайтаною,так ми б виграли".
Раніше ми повідомляли, що Гайтана зняла ліфчик і засвітила зайве в легкому платті.
На фото Гайтана позує в зеленому платті і босоніжках. Волосся у співачки в цей раз були розпущені, зірка посміхалася на камеру і дивилася прямо в об'єктив.
"У вас є хоч одна людина, яка знає вас настільки добре, щоб крізь маски соц.мереж відчував про що ви мовчите? Якщо так, ви щасливчик", - написала Гайтана.
Повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана показала сімейне фото в Instagram.
На фото Гайтана позує в короткій сукні. Поряд з нею стоїть чоловік у футболці і шортах, а руками вони підняли спільну дочку, яка була одягнена в сарафан або плаття, а також штанці і кросівки. На фото сім'я посміхалася. На тлі можна побачити зелень, ліхтар і будови. Сімейство гуляло на території ВДНГ в Києві.
Нагадаємо, екзотична Гайтана зняла білизну заради спокусливій фотосесії, особисті кадри
А ще Politeka писала, що Гайтана кардинально змінила імідж і вразила новою зовнішністю
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