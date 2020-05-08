Продюсер Ірина Горова зворушливо привітала свого колишнього чоловіка Потапа з днем народження і розкрила секрет його творчості

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала сенсаційні кадри на своїй сторінці в Instagram.

"Льошка, з днем народження! 🎂 Бажаю тобі завжди бути на вершині, любити і бути коханим, творити і дарувати людям свій позитив і невичерпний потік творчості. «... Ми багатшими, а це значить, що ми давали здачі невдач, не ховаючи очі...» 2008 Твоя творчість завжди надихало😉", - написала Горова.

Колишня дружина виклала у соцмережі відразу кілька фотографій. На одній з них вся сім'я зібралася на якомусь концерті. Ірина Горова позує поруч з Олексієм Потапенком і їх сином Андрієм.

Вона також показала, як народжується творчість Потапа. На кадрах відображені робочі записи музиканта, його вірші та малюнки.

Користувачі соцмережі не упустили можливість привітати Потапа з святом:

"З Днем Народження,Льоша!Люби і будь любимо(хоча поруч з NK у тебе це все є🔥)"; "Ааа, тексти на клаптиках паперу, на якихось серветках - це фірма)"; "Вітаємо неймовірного Потапа з днем народження 🎈🎈🎈🎈🎁🎁🎁🎉🎆🎇🎀🎂🎊".

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