Продюсер Ирина Горовая трогательно поздравила своего бывшего мужа Потапа с днем рождения и раскрыла секрет его творчества

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала сенсационные кадры на своей странице в Instagram.

"Лешка, с днем рождения! 🎂 Желаю тебе всегда быть на вершине, любить и быть любимым, творить и дарить людям свой позитив и неиссякаемый поток творчества. «... Мы богаче, а это значит, что мы давали сдачи неудачам, глаза не пряча...» 2008 Твое творчество всегда вдохновляло😉", - написала Горовая.

Бывшая супруга выложила в соцсети сразу несколько фотографий. На одной из них вся семья собралась на каком-то концерте. Ирина Горовая позирует рядом с Алексеем Потапенко и их сыном Андреем.

Она также показала, как рождается творчество Потапа. На кадрах запечатлены рабочие записи музыканта, его стихи и рисунки.

Пользователи соцсети не упустили возможность поздравить Потапа с праздником:

"С Днём Рождения,Леша!Люби и будь любим(хотя рядом с NK у тебя это всё есть🔥)"; "Ааа, тексты на клочках бумаги, на каких-то салфетках - это фирма)"; "Поздравляем невероятного Потапа с днём рождения 🎈🎈🎈🎈🎁🎁🎁🎉🎆🎇🎀🎂🎊".

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