Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато спокушає неймовірними формами

Зірка не втомлюється демонструвати принади на камеру, пише Рoliteka.net. Так, модель опублікувала чергове гаряче сторі у Instagram.

На знімку модель з'явилася в короткому облягаючому топі, який просто шикарно виділив її пишні форми.

Також Амато була в облягаючих легінсах.

Примітно, що під час фотографування Ніколь вирішила не чіпати обличчя, а лише його частину, таким чином, красуня зробила акцент саме на свої пишні принади.

Груди на знімку сильно випирали і, здавалося, ось-ось вистрибнуть.

При цьому зірка сіла в таку позу, щоб продемонструвати й інші достоїнства фігури. Зокрема, помітні тонка талія, пишні стегна.

Ніколь відкрила рот, і трохи виставила язик: "Ох, і розпусниця".

Хоча знімок був представлений у розділі сторіз все ж можна з упевненістю стверджувати, що воно зібрало масу приємних відгуків.

Нагадаємо, Ніколь Амато постала в тісному чорному топі, який підкреслив її принади. Груди у вбранні виглядали досить спокусливо.

Зірка провела камерою поряд з тілом і показала пружні сідниці в чорних трусиках-бікіні.

Волосся при цьому були розпущені, а на губах можна помітити соковитий блиск рожевого відтінку.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато в одному з недавніх сторі підкреслила свій пишний бюст і круті стегна, надівши червоний купальник на зразок культового костюма Памели Андерсон з серіалу "Рятувальники Малібу".

Красуня якраз готувалася піти на тренування і викупатися в басейні.

Виглядала Ніколь просто розкішно.

Нагадаємо, Ніколь Амато роздяглася прямо на пляжі і потрясла чудовими видами: "Нереальне тіло".

Як повідомляла Politeka, волога Ніколь Амато засвітила пікантні місця в дірявому купальнику.

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