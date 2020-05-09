Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато спокушає неймовірними формами
Зірка не втомлюється демонструвати принади на камеру, пише Рoliteka.net. Так, модель опублікувала чергове гаряче сторі у Instagram.
На знімку модель з'явилася в короткому облягаючому топі, який просто шикарно виділив її пишні форми.
Також Амато була в облягаючих легінсах.
Примітно, що під час фотографування Ніколь вирішила не чіпати обличчя, а лише його частину, таким чином, красуня зробила акцент саме на свої пишні принади.
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Груди на знімку сильно випирали і, здавалося, ось-ось вистрибнуть.
При цьому зірка сіла в таку позу, щоб продемонструвати й інші достоїнства фігури. Зокрема, помітні тонка талія, пишні стегна.
Ніколь відкрила рот, і трохи виставила язик: "Ох, і розпусниця".
Хоча знімок був представлений у розділі сторіз все ж можна з упевненістю стверджувати, що воно зібрало масу приємних відгуків.
Нагадаємо, Ніколь Амато постала в тісному чорному топі, який підкреслив її принади. Груди у вбранні виглядали досить спокусливо.
Зірка провела камерою поряд з тілом і показала пружні сідниці в чорних трусиках-бікіні.
Волосся при цьому були розпущені, а на губах можна помітити соковитий блиск рожевого відтінку.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато в одному з недавніх сторі підкреслила свій пишний бюст і круті стегна, надівши червоний купальник на зразок культового костюма Памели Андерсон з серіалу "Рятувальники Малібу".
Красуня якраз готувалася піти на тренування і викупатися в басейні.
Виглядала Ніколь просто розкішно.
Нагадаємо, Ніколь Амато роздяглася прямо на пляжі і потрясла чудовими видами: "Нереальне тіло".
Як повідомляла Politeka, волога Ніколь Амато засвітила пікантні місця в дірявому купальнику.
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