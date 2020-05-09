Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато спокушає неймовірними формами 

Зірка не втомлюється демонструвати принади на камеру, пише Рoliteka.net. Так, модель опублікувала чергове гаряче сторі у Instagram. 

На знімку модель з'явилася в короткому облягаючому топі, який просто шикарно виділив її пишні форми. 

Також Амато була в облягаючих легінсах. 

Примітно, що під час фотографування Ніколь вирішила не чіпати обличчя, а лише його частину, таким чином, красуня зробила акцент саме на свої пишні принади. 

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Груди на знімку сильно випирали і, здавалося, ось-ось вистрибнуть. 

При цьому зірка сіла в таку позу, щоб продемонструвати й інші достоїнства фігури. Зокрема, помітні тонка талія, пишні стегна. 

Ніколь відкрила рот, і трохи виставила язик: "Ох, і розпусниця".  

Хоча знімок був представлений у розділі сторіз все ж можна з упевненістю стверджувати, що воно зібрало масу приємних відгуків. 

Нагадаємо, Ніколь Амато постала в тісному чорному топі, який підкреслив її принади. Груди у вбранні виглядали досить спокусливо. 

Зірка провела камерою поряд з тілом і показала пружні сідниці в чорних трусиках-бікіні.

Волосся при цьому були розпущені, а на губах можна помітити соковитий блиск рожевого відтінку. 

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато в одному з недавніх сторі підкреслила свій пишний бюст і круті стегна, надівши червоний купальник на зразок культового костюма Памели Андерсон з серіалу "Рятувальники Малібу". 

Красуня якраз готувалася піти на тренування і викупатися в басейні.

Виглядала Ніколь просто розкішно. 

Нагадаємо, Ніколь Амато роздяглася прямо на пляжі і потрясла чудовими видами: "Нереальне тіло".

Як повідомляла Politeka, волога Ніколь Амато засвітила пікантні місця в дірявому купальнику.

Також Politeka писала, що Ніколь Амато в трусах і тісному топі змусила собою милуватися: "Ідеальні батони"