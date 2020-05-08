Известный певец Томас Нойвирт, которого все знают под псевдонимом Кончита Вурст, показал себя без одежды

На фото Томас позирует в голым торсом, довольно большой бородой и потрепанными волосами. Нойвирт прикрыл глаза от солнца, а в ушах у него можно увидеть беспроводные наушники. Благодаря снимку можно увидеть, что торс у певца довольно лохматы, а еще подкачанный. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасибо, что вернул мои волосы в форму. Спасибо тебе, Кармен".

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Красивая картинка. Красивый мужчина на картинке. Спасибо,. Кармен", "Боже мой, какое тело молодчика. Какая супер-красивая картинка", "Наслаждайся солнечным днем! Я с нетерпением жду 5, кстати, ты всегда выглядишь великолепно", "Так плохо, что вам не нравятся дамы, у вас есть тело мечты и совершенно очаровательная харизма".

Сообщалось, что звезда песенного конкурса «Евровидение» Кончита Курст показал себя без косметики.

«Блаженство, блаженство и счастливых выходных», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Нойвирт позирует с короткими волосами и бородой. Из носа парня торчит кольцо. Снимок стал причиной бурных комментариев со стороны его поклонников.

Напомним, Кончита Вурст вернулась к легендарному образу, вызвав фурор в сети

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