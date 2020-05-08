Не кожна дівчина зважиться на таке

Колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко засвітила свої принади у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, вона поділилася пікантним знімком на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія Кумейко активно розвиває сольну кар'єру під псевдонімом (DJ Nana). По всій видимості, справи у співачки йдуть добре, адже її взяли на обкладинку популярного чоловічого журналу. Екс-Nikita не стримала своїх емоцій і поділилася враженнями в соцмережі.

"Бути на обкладинці XXL завжди приємно, а прикрасити першу digital-обкладинку навіть трохи хвилююче😇. Лови мої ніжні ритми і читай нове інтерв'ю ❤️", - написала виконавиця.

Анастасія Кумейко влаштувала фотосесію спеціально для чоловіків. Вона одягла тонкий рожевий плащ на голе тіло й підперезалася блискучим поясом. Співачка солазнительно так нахилилося, що в кадрі добре видно її бюст. Крім того, вона виставила вперед оголену ногу. Погляд у знаменитості дуже томний і спрямований вниз.

Користувачі соціальної мережі оцінили яскравий образ діджея Нани і залишили безліч компліментів в коментарях:

"Шалено красива! І на обкладинках, і на карантині в піжамі)"; "ну розкішна роскошница ❤️🖤"; "Тебе тут прям неузнать😮🔥як буд-то інша жінка😄"; "Це дуже красиво😍🙌"; "Смачний персик 😘😘😗😍".

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