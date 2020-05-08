Радянська і російська актриса Наталія Андрейченко, яка відома по ролі Меррі Поппінс, прийняла участь в подушка-челленджі

Пікантне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото актриса стоїть на тлі пальм. Її тіло прикрите лише подушкою, вона кокетливо підняла руки вгору. Образ Андрейченко вирішила доповнити намистом.

«Сьогодні мій день народження і я вирішила похуліганити!) Зовсім трошки», - написала зірка.

За кілька днів пост актриси зібрав майже 7 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч привітань і компліментів її зовнішності.

«З Днем Народження, наша прекрасна, молода і безмежно талановита Наталочко! Щастя щастя щастя», «Хорошої погоди за вікном і в серці!», «Ааа, яка ж ви класна! З днем народження, Фея натхнення!», «Богиня! Прекрасна! З вашим особистим новим роком», «Вітаю чудову жінку, яка, завдяки своїй чарівності, доброті, справедливості, великодушності та вмінню дружити, стала шалено близькою і по-справжньому рідною», «Хуліганка-тропіканка», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Наталія Андрейченко для своїх років виглядає чудово. Видно, що вона, як і Алла Пугачова вдається до пластичних операцій. Крім цього, Андрейченко, як і Пугачова, струнка і красива. Правда, через різницю у віці виглядає свіжіше, ніж Алла Борисівна.

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