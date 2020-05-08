Відома українська співачка Аліна Гросу показала незвичайний образ ванної

цього разу Гросу стояла перед дзеркалом у нижньому білизна, знімаючи себе на телефон. Аліна була у ванній і показала маску для обличчя, а також брови, які вирішила пофарбувати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всі. Припливла. Я сьогодні вперше пофарбувала собі брови. Тепер вперше це. Пішла своїх лякати", - підписала кадр Аліна.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що Гросу викинула знімок в сторіс Инстаграма, де немає подібних функцій.

Повідомлялося, що відома українська співачка Аліна Гросу розповіла і показала, як готувати смачні курячі ніжки.

На кадрах Гросу позує в чорній кофтині і з розпущеним волоссям. Спочатку Аліна говорили дивним голосом, схожим на той, який утворюється від гелію. Зірка розповіла про те, що у неї в родині люблять соус барбекю, тому вона приготує курячі ніжки в ньому. Співачка поетапно пояснила, як готувати смачну страву і показала результат.

Повідомлялося, що українська виконавиця Аліна Гросу здивувала несподіваним перевтіленням.

«Знімаємо для вас і для Инстаграма казку 🙌🏼😋 є припущення яку?))?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Гросу позує з приспущеною кофтою в короні. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.

«Така файна», «Вау, неймовірна», «білосніжка», «спляча красуня», «а де сім гномів?», «вау, космос», - пишуть вони.

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