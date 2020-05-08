Известная украинская певица Алина Гросу показала необычный образ ванной

В этот раз Гросу стояла перед зеркалом в нижнем белье, снимая себя на телефон. Алина была в ванной и показала маску для лица, а также брови, которые решила покрасить. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все. Приплыла. Я сегодня впервые покрасила себе брови. Теперь впервые это. Пошла своих пугать", - подписала кадр Алина.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Гросу выбросила снимок в сторис Инстаграма, где нет подобных функций.

Сообщалось, что известная украинская певица Алина Гросу рассказала и показала, как готовить восхитительные куриные ножки.

На кадрах Гросу позирует в черной кофточке и с распущенными волосами. Изначально Алина говорили странным голосом, похожим на тот, который образуется от гелия. Звезда рассказала о том, что у нее в семье любят соус барбекю, поэтому она приготовит куриные ножки в нем. Певица поэтапно объяснила, как готовить вкусное блюдо и показала результат.

Сообщалось, что украинская исполнительница Алина Гросу удивила неожиданным перевоплощением.

«Снимаем для вас и для Инстаграма сказку 🙌🏼😋 есть предположения какую?))?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Гросу позирует с приспущенной кофтой в короне. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

«Така файна», «Вау, невероятная», «белоснежка», «спящая красавица», «а где семь гномов?», «вау, космос», - пишут они.

Напомним, Алина Гросу с младенцем на руках впервые заговорила о горе в семье

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