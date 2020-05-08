Відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала свою маму і кудлатого друга

На фото Оля стоїть в блузки і спідниці, залишивши волосся розпущеним. Фремйут обіймає свою маму, яка була поряд у зеленому светрі, а в руках тримала собачку. Фотографія вийшла досить цікавою і сімейної. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Валерію 4 роки", - підписала фото Оля.

"Валерій - це собака?", "Це кому? Собаці?", "Вітаємо. Де сам іменинник?", "Вітаю, такі гарні фото", "А я то думаю в кого така краса. Просто ніколи не бачив вашу маму. Мабуть не мало сердець їй скорився!?", "Вітаємо, міцного здоров'я синочку".

Повідомлялося, що українська телеведуча Оля Фреймут вразила шанувальників знімком з Парижа, де її застукали з фастфудом.

«А це я вперше прилетіла в Париж! Чому я з двома бутербродами, не можу пригадати», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що знімок Фреймут показала під час одного з своїх майстер-класів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Оля Фреймут показала постільна фото.

На знімку Оля позує без одягу, в усякому разі, її не видно. Фреймут натягнула на голову подушку, з-під якої можна побачити волосся телеведучої. Також поруч лежало інше постільна білизна, а на тлі можна побачити цегляну стіну.

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