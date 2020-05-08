Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала свою маму и лохматого друга

На фото Оля стоит в блузке и юбке, оставив волосы распущенными. Фремйут обнимает свою маму, которая была рядом в зеленом свитере, а в руках держала собачку. Фотография получилась довольно интересной и семейной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Валерию 4 года", - подписала фото Оля.

"Валерий - это собака?", "Это кому? Собаке?", "Поздравляем. Где сам именинник?", "Поздравляю, такие хорошие фото", "А я то думаю в кого такая красота. Просто никогда не видел вашу маму. Небось не мало сердец ей покорилось!?", "Поздравляем, крепкого здоровья сыночку".

Сообщалось, что украинская телеведущая Оля Фреймут поразила поклонников снимком из Парижа, где ее застукали с фастфудом.

«А это я впервые прилетела в Париж! Почему я с двумя бутербродами, не могу припомнить», - говорится в сообщении.

Уточним, что снимок Фреймут показала во время одного из своих мастер-классов. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Оля Фреймут показала постельное фото.

На снимке Оля позирует без одежды, во всяком случае, ее не видно. Фреймут натянула на голову подушку, из-под которой можно увидеть волосы телеведущей. Также рядом лежало другое постельное белье, а на фоне можно увидеть кирпичную стену.

Напомним, Фреймут забыла об имидже леди и разделась ради пикантных кадров

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