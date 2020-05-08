Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала свою юну 16-річну дочку Нану
На фото Єфросиніна сидить в блузці з оголеними плечима і закрила очі від задоволення. Поруч стоїть дочка Маші в зеленому платті і обняла маму за плече. Завдяки цьому фотографія вийшла домашній і дуже ніжною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ви знаєте, Нана рідко з'являється у мене в публікаціях - це її позиція, і я її поважаю.
Чотириденний робочий графік в Україні, скандальне рішення ухвалене: "З 1 липня..."
Спокуслива Кароль підкорила видом в білому топі: "Дан зробив тебе щасливою"
Фаворит Данилко приголомшив зовнішнім виглядом у звичайному житті, особисті кадри: "Чорнява Рапунцель"
"Укрзалізниця" запускає поїзди: куди зможуть їздити українці, важливе уточнення
Але на пропозицію @valeriya_guzema знятися для проекту #БутиМамою вона погодилася без вагань.
На моє запитання: «Чому?», Нана відповіла: «Лера завжди все робить красиво!»...
І права ж виявилася моя незвичайна дівчинка .. Втім, як завжди моя Нана", - підписала кадр Маша.
Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали безліч захоплених від краси дівчинки коментарів:
"Міні копія мами", "Гарна дочка", "Дуже схожі", "Дуже ніжно і красиво", "Ну дуже красиві", "У вас неймовірно красива дочка", " Вважала Вас найкрасивішою жінкою, а виявляється є ще красивіше Нана! Вона прекрасна".
Раніше ми повідомляли, що Маша Єфросиніна показала себе з чоловіком Тимуром Хромаєвим і розповіла цікаві факти з особистого життя.
На двох сімейних фото Маша показала, як виглядали вони з чоловіком тоді і зараз. У Тимура, чоловіка Єфросиніної, стала більше лисина і з'явилася борода, а Маша досить сильно схудла, якщо подивитися на щоки. Але на обох кадрах пара щаслива, що видно з щирим посмішкам подружжя.
Нагадаємо, підросла дочка Єфросиніної вразила схожістю зі зірковою мамою
А ще Politeka писала, що Єфросиніна затягнула розкішні форми тонким шовком
Також Politeka повідомляла, що Полякова слідом за Каменських похвалилася тілом на тлі унітазу, Єфросиніна не стерпіла