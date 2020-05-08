Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала свою юну 16-річну дочку Нану

На фото Єфросиніна сидить в блузці з оголеними плечима і закрила очі від задоволення. Поруч стоїть дочка Маші в зеленому платті і обняла маму за плече. Завдяки цьому фотографія вийшла домашній і дуже ніжною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви знаєте, Нана рідко з'являється у мене в публікаціях - це її позиція, і я її поважаю.

Але на пропозицію @valeriya_guzema знятися для проекту #БутиМамою вона погодилася без вагань.

На моє запитання: «Чому?», Нана відповіла: «Лера завжди все робить красиво!»...

І права ж виявилася моя незвичайна дівчинка .. Втім, як завжди моя Нана", - підписала кадр Маша.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали безліч захоплених від краси дівчинки коментарів:

"Міні копія мами", "Гарна дочка", "Дуже схожі", "Дуже ніжно і красиво", "Ну дуже красиві", "У вас неймовірно красива дочка", " Вважала Вас найкрасивішою жінкою, а виявляється є ще красивіше Нана! Вона прекрасна".

Раніше ми повідомляли, що Маша Єфросиніна показала себе з чоловіком Тимуром Хромаєвим і розповіла цікаві факти з особистого життя.

На двох сімейних фото Маша показала, як виглядали вони з чоловіком тоді і зараз. У Тимура, чоловіка Єфросиніної, стала більше лисина і з'явилася борода, а Маша досить сильно схудла, якщо подивитися на щоки. Але на обох кадрах пара щаслива, що видно з щирим посмішкам подружжя.

Нагадаємо, підросла дочка Єфросиніної вразила схожістю зі зірковою мамою

А ще Politeka писала, що Єфросиніна затягнула розкішні форми тонким шовком

Також Politeka повідомляла, що Полякова слідом за Каменських похвалилася тілом на тлі унітазу, Єфросиніна не стерпіла



