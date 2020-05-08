Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька поділилася відвертими кадрами з ванної

Зірка порадувала шанувальників новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Співачка залізла у ванну з водою і піною. Артистка зробила селфі, заснявши свої розкішні пишні груди. Крім цього, Олександра зняла крупним планом свої оголені частини тіла у воді.

«Як би мені хотілося…припасти тобі до душі», - зазначила Зарицька.

Шанувальники не залишилися байдужими, залишивши співачці безліч захоплених коментарів.

«Кайф», «Які груди», «Принцеса», «Нестандартний контент останнім часом)», «Подобається ваша творчість», «Ти космічно магічна», «Не знаю, кого мали на увазі, але мені до душі))», «Шампусик голову запаморочив))», - пишуть користувачі мережі.

Але знайшлися і ті, хто розкритикував артистку.

«Судячи з цього фото демон якийсь. Викликає огиду...», «жах», «І що тут особливого... Все банально», «Яка ти страшна...Фее», - написали люди.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька поділилася знімком, на якому з'явилася в незвичайному образі разом з кількома дівчатами - колегами в латексі і таких же рукавичках. Артистка приміряла на себе дуже стильний образ.

Нагадаємо, що пишнотіла солістка KAZKA зняла все зайве і виставила напоказ свої квіточки: "Ого-го".

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