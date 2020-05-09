Навіть в розпал карантину зірки зуміли скористатися послугами хірургів

Попри режим самоізоляції, знаменитості дозволяють собі те, про що деякі тільки мріють, пише Politeka.net.

Співачка Лоліта зараз показує у своєму Instagram те, як доглядає за собою. Артистка робить маски, а також зробила сама собі стрижку. Перед цим зірка показала, що проводить час у профільній клініці.

Пізніше в гостях у Івана Урганта Лоліта розповіла, що зробила пластику повік. Як зазначила артистка, у неї були синці і набряки, але благо зараз самоізоляція і вона не дає концерти.

Пластику зробила співачка Надія Бабкіна, яка перехворіла китайським вірусом, а також, ймовірно, зробила пластичну операцію.

Зараз її шкіра рівна, чіткий овал, вилиці виділені, тому користувачі мережі не повірили у хворобу і були впевнені, що зірка прикривалася цим лише для приховування операції.

До речі, Бабкіна робила кругову підтяжку і торік.

Екс-дружина репера Гуфа, Айза, не приховує, що зробила операцію. Зірка публікує "проблемні" фото. Операція, яку зробила Айза, називається «ендоскопічна підтяжка верхньої третини обличчя», вона ж підтяжка брів, вона ж «лисячий погляд». Заодно вона зробила ліпофілінг повік і не приховує синці.

Співак Мітя Фомін нещодавно зробив безопераційний ліфтинг, який візуально не залишає жодних слідів. Обіцяли, що ефект буде через три місяці.

Також пластику зробила сестра померлої співачки Жанни Фріске, Наталія.

Раніше повідомлялося, що Лоліта різко висловилася про ситуацію, коли люди намагаються здаватися щасливими на карантині.

Вона розповіла, як їй зателефонував один з телеканалів і запропонував зробити на камеру те, чого ще не було.

Нагадаємо, Лоліта раптово згадала про своє коріння і заспівала українською: "Ого, неймовірно!"

Як повідомляла Politeka, скандальна Лоліта накинулася на росіян з-за епідемії, не добирала слів: «Хворі люди».

Також Politeka писала, як Лоліта, Тарзан і інші зірки сходять з розуму на карантині: більярд, "полуничка" і диявольські обряди.