Після індексації пощастить не всім

Кількість відпрацьованих років не завжди впливає на розмір виплати при виході на пенсію

Про це пише РБК-Україна.

Як відомо, індексація пенсій стартувала 1 травня 2020 року, але мільйони українців залишаться без підвищених виплат.

Багато українців задаються питанням, чому відпрацювавши на благо держави по 40-50 років вони змушені отримувати не більше двох тисяч гривень на місяць.

В ПФУ пояснили, з чим це пов'язано: основну роль при розрахунку пенсії грає не стаж, а зарплата, яку ви отримували протягом своєї трудової діяльності. А коефіцієнт цього стажу в Україні знизили з 1,5% до 1%.

Таким чином, розмір пенсій в Україні розраховують по спеціальній формулі: середня зарплата в Україні за останні три роки (цифру дає фонд) множать на співвідношення своєї зарплати до середньої, потім множать на стаж у роках і ще раз множать на той самий коефіцієнт (1%).

Більшість пільговиків, які одержували низьку зарплату, при такій формулі не дотягують навіть до "мінімалки" 1638 грн (на даний момент). Тоді цю різницю, наприклад 200-300 гривень, держава "дарує" пенсіонеру.

Коли доходить до щорічного перерахунку, цю саму надбавку плюсують не до 1638 гривень, а до вашої пенсії, розрахованої за формулою. Ось і виходить, що хтось щороку намагається дотягнути до "мінімалки", а кому-то додають 5-10 грн.

Як підтвердила глава ГУ ПФУ в Миколаївській області Олена Сичугова, в Україні при розрахунку виплат головною є зарплата, а не 40-річний стаж. При цьому у кожного пенсіонера свій індивідуальний результат.

"Розмір пенсії в першу чергу залежить від розміру заробітної плати, на підставі якої її вважали, а в меншій мірі - від стажу. Тобто при великому стажі і одночасно низькій заробітній платі пенсія апріорі не буде високою", - додала вона.

Нагадаємо, українців чекають ще дві індексації пенсій в 2020 році

Також Politeka писала, що мільйони українців у травні залишаться без підвищених пенсій.