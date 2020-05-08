Стало відомо, на які виплати можуть розраховувати пенсіонери після індексації

Як передає Politeka.net, про це пише видання Пенсійний кур'єр.

Як відомо, перерахунок пенсій стартував 1 травня 2020 року, і ця процедура торкнеться мільйони пільговиків.

Після індексації багатьох українців цікавить, як на конкретних прикладах можна розрахувати розмір виплат від держави, які покладаються.

«Людина отримує пенсію за віком з 2013 року, має 37 років страхового стажу. Коефіцієнт заробітку, на основі якого визначено розмір його пенсії, становить 2,22000», - роз'яснили в "Пенсійному кур'єрі".

Зазначимо, що з 1 березня 2019 року розмір пенсії цієї людини визначено із застосуванням середньої зарплати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник по 2014-й, 2015 і 2016 роки (3764,40 грн), збільшеної на 1,17 і величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1% (коефіцієнт стажу - 0,37000).

Розмір пенсії до 01.05.2020 становить: 3764,40 грн х 1,17 х 2,22000 х 0,37000 = 3617,73 грн, з яких 32,76 грн - доплата за два роки страхового стажу понад 35 років (1638 грн х 2%).

Загальний розмір пенсії - 3650,49 грн.

Розмір пенсії з 01.05.2020: 3764,40 грн х 1,17 х 1,11 х 2,22000 х 0,37000 = 4015,68 грн, з яких 32,76 грн - доплата за два роки страхового стажу понад 35 років (1638 грн х 2%).

Таким чином, загальний розмір пенсії становить 4048,44 грн, а внаслідок травневої індексації розмір виплати збільшиться на 397,95 грн.

Раніше ми розповідали, що індексація пенсій в Україні отримала новий поворот.

Пенсійний фонд України 4 травня відзвітував про виділення з початку місяця 2,6 мільярдів гривень на виплату проіндексованих пенсій.

У Фонді зазначили, що порядок виплат не змінився. Вони будуть проведені в певні кожному пенсіонеру дати. Кошти зарахують на рахунок в банку або листоноші "Укрпошти" доставлять додому тим, хто вибрав відповідний вид виплат.

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