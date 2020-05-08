Українцям розповіли про зміни роботи центрів, які видають паспорта

Так, згідно з повідомленням прес-служби Міністерства внутрішніх справ, сервісні центри МВС, територіальні підрозділи Державної міграційної служби та центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс" будуть повертатися до звичайного режиму роботи.

З 12 травня вони планують розширити графіки роботи і збільшити кількість послуг, що надаються громадянам України, іноземцям та особам без громадянства.

Сервісні центри МВС будуть надавати послуги за попередньою запису в електронну чергу через функціонал офіційного веб-сайту Головного сервісного центру МВС. Якщо в сервісному центрі МВС не буде електронній черзі, запис громадян буде здійснюватися за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області.

Всі зазначені центри будуть працювати, дотримуючись наступні умови: перебування однієї особи на 10 м2 робочі місця працівників оснащені захисною перегородкою, буде проводитися термометрія та дезінфекція приміщень.

Потрапити в зазначені заклади не зможуть люди з ознаками респіраторних захворювань або без масок. Це стосується як працівників, так і відвідувачів.

Варто також нагадати, що 1 травня в Україні подорожчали послуги оформлення паспортів (як внутрішніх, так і закордонних), а також посвідки на проживання, проїзних документів і ряд інших посвідчень.

Зазначимо, ослаблення карантину торкнеться не тільки цю сферу. З 11 травня в Україні будуть відкриті: парки, сквери, зони відпочинку, салони краси, перукарні, заклади громадського харчування на винос, літні майданчики кафе і ресторанів під відкритим небом та ін. У той же час зберігаються вимоги захисту населення: масковий режим, дезінфекція приміщень тощо.

Громадський наземний транспорт планують запустити після 22 травня. А от коли відкриють метро, поки не кажуть.

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