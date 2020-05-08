Украинцам рассказали об изменениях работы центров, которые выдают паспорта
Так, согласно сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел, сервисные центры МВД, территориальные подразделения Государственной миграционной службы и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" будут возвращаться к обычному режиму работы.
С 12 мая они планируют расширить графики работы и увеличить количество услуг, предоставляемых гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства.
Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по предварительной записи в электронную очередь через функционал официального веб-сайта Главного сервисного центра МВД. Если в сервисном центре МВД не будет электронной очереди, запись граждан будет осуществляться по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области.
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Все указанные центры будут работать, соблюдая следующие условия: пребывание одного лица на 10 м2, рабочие места работников оснащены защитной перегородкой, будет проводиться термометрия и дезинфекция помещений.
Попасть в указанные заведения не смогут люди с признаками респираторных заболеваний или без масок. Это касается как работников, так и посетителей.
Стоит также напомнить, что 1 мая в Украине подорожали услуги оформления паспортов (как внутренних, так и заграничных), а также вида на жительство, проездных документов и ряд других удостоверений.
Отметим, ослабление карантина затронет не только эту сферу. С 11 мая в Украине будут открыты: парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, заведения общественного питания на вынос, летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом и пр. В то же время сохраняются требования защиты населения: масочный режим, дезинфекция помещений и тому подобное.
Общественный наземный транспорт планируют запустить после 22 мая. А вот когда откроют метро, пока не говорят.
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