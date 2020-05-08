Прийомна дочка Потап (Олексій Потапенко) Наташа Горова опублікувала старі знімки зі своїм вітчимом
На першому кадрі Потам стояв біля дерева і тримав червоний перед , яким розтягнув за спиною. Олексій був у олімпійці, кепці і джинсах, а Наташка - у джинсовій куртці, стояла спереду. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому фото Потап стояв біля водойми на піску і тримав прийомну доньку на руках. Сім'я посміхалася на камеру, поки їх фотографували. Знімки вийшли цікавими і ностальгічними, адже зделаны вони ще до зустрічі Олексія з Каменських, після чого він став популярним.
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"Подивися, Леш, які ми тут ще інші і зовсім маленькі))
Скільки , ну вже років 19 знайомі точно, майже все моє життя)
Люблю плівкові фотографії за спогади і теплоту. Такого немає з простими фотографіями, зробленими на телефон, в них немає магії одного кадру і моменту, можливо тому вся мода і повертається до нас назад, тому що чогось не вистачає)"
Ти неймовірний талант - писати треки ось так , як робиш ти - це неймовірно!
Один - стільком ділилася з тобою за ці роки , а ти підтримував і це дуже цінно, - написала Наташа під фото.
Потап не стримався і написав під фото Наташі: "Люблю тебе, малятко".
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:
"Наташа, це дуже мило", "Такі милі", "Це її тато?".
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