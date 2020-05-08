Українська зірка Настя Каменських зворушливо привітала свого чоловіка Потапа з днем народження

Про це пише Politeka.net.

зокрема, зворушливий пост українська співачка опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.

За словами Насті Каменських, кожен ранок вона прокидається з почуттям нескінченної подяки, що може обіймати, цілувати і любити Потапа і просто бути поруч.

"Льоша! Ведмежатко, ведмежатко мій! Самий улюблений і рідний мій чоловік!Щоранку я прокидаюся з відчуттям нескінченної подяки, що можу обіймати, цілувати і любити тебе і просто бути поряд! Поряд з самим ніжним, чуттєвим і ласкавим людиною! Ти геній! Я знаю, що ти не любиш це слово, але я не перестану тобі повторювати, що ти геній! Нехай твій талант і цей вогонь всередині, магія, яку ти створюєш для всього світу, не згасне ніколи! Та що ж я кажу, звичайно вона не вичерпається тому, що ти і є це вічний двигун і генератор сонячного променя, який пронизує світлом добра і любові! З днем народження, мій Олексієчку", - підсумувала Каменських і опублікувала фото роздягненого Потапа в компанії улюбленої собаки.

Шанувальники приєдналися до привітань і побажали самого найкращого.

"Так зворушливо! Бажаю, щоб і через 50 років ви могли Альоші повторити ці слова з такою любов'ю", "Ви дуже крута пара. Вітаю обох!", "Красені! Любіть один одного і ніколи не розлучайтеся!", "Дуже красиві слова", "Олексій ! З днем народження, бажаю ще безліч нових ідей і творчих успіхів, родинного щастя, поповнення в родині і звичайно здоров'я!", "Вітаю. Бажаю завжди залишатися Генієм", - написали вони в коментарях під публікацією Каменських.

Раніше ми розповідали, що Настя Каменських приголомшила зовнішнім виглядом після п'янки з Потапом. Зокрема, зірка показала свій образ після дня народження.

На фото Настя позувала в нічній сорочці і прозорій накидці. Волосся у співачки було розпущене і вилося на всі боки. Каменських посміхалася, можна припустити, що святкування 33-річчя повністю вдалося.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів: "Чудеса збуваються,чарівниця не надзвичайної краси!!!", "З днем народження, Настюш", "Класні кучерики, з днем народження", "Шалено красива".

Нагадаємо, Каменських похвалилася сліпучої зовнішністю у променях сонця

А ще Politeka писала, що роздягнена 33-річна Каменських показала, чим спокусила тисячі чоловіків

Також Politeka повідомляла, який Настя Каменських була до слави, зустрічі з Потапом і схуднення