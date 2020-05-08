Курс долара і євро в Україні 8 травня очікує різке падіння
Відповідні цифри представив Національний банк України. Так, згідно з офіційними даними на сайті регулятора, гривня зросте по відношенню до обох іноземних валют.
Зокрема, долар обвалиться відразу на 12 копійок, а євро – на 20.
Офіційний курс гривні до долара 8 травня складе 26,8185 грн за 1 долар. Напередодні, 7 травня, він становив 26,9323 грн за 1 долар.
У свою чергу, курс гривні до євро 8 травня складе 28,9117 грн за 1 євро, в той час як днем раніше він дорівнював 29,1017 грн.
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Варто відзначити, що незважаючи на такі цифри, експерти попереджають про різкий стрибок курсу долара в Україні вже в цьому місяці. Так, фахівці стверджують, що в травні американська валюта може почати збільшуватися в ціні аж до 30 гривень.
«Загалом, у середньостроковій перспективі, враховуючи, що рішення МВФ про надання Україні додаткового валютного кредиту та обсяг резервних активів НБУ курс долара буде коливатися в коридорі 29-30 гривень», - розповів експерт Європейського Аналітичного центру Вадим Бардась у своєму прогнозі на травень.
У той же час кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський зазначив, що курс валют буде коливатися в межах 27-28 гривень за долар із-за загострення економічної кризи.
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