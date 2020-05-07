34-летняя российская певица, блогер и ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова обескуражила откровенным снимком

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке Бузова предстала в шелковом платье бельевого типа. Легкая струящаяся ткань обтянула идеальную фигуру красотки. Певица кокетливо закинула руку, облокотив ее об стену. Бузова прикрыла глаза, что сделало кадр еще пикантнее.

«Читаю direct и Ваши комментарии, как же я горжусь тем, что Вы у меня такие добрые, отзывчивые, сопереживающие. Дорожу и ценю каждого из Вас», - написала артистка под постом.

За час ее фото собрало более 160 тысяч лайков. В комментариях Ольге традиционно оставили множество комплиментов.

«Милая», «Потрясающая», «Крутая», «Ты безупречна», «Солнышко», «Ты большая молодец», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова поделилась неудачным снимком, за который ее жестко раскритиковали. Красотка была в зеленом мини-платье и высоких черных сапожках. Певица уселась на ступеньки в нескромной позе. При этом Бузова натянула юбку, как могла, между расставленных ног, чтобы прикрыть самое интимное. Артистка игриво смотрела в камеру, слегка приоткрыв рот.

Напомним, что Бузова в "голом" платье показала, как соблазняла Киркорова: "Обожаю наши часовые...".

Как сообщала Politeka, дерзкая Бузова ошарашила соблазнительными танцами на крыше, жаркие кадры: «Кайф».

Также Politeka писала, что эпатажная Бузова плюнула на все и привселюдно призналась в любви: "Поздравляю, котик...".