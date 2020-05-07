44-річна українська співачка Наталя Могилевська похвалилася неймовірною фігурою

У форму співачка змогла повернутися зовсім недавно, коли втретє взяла участь у проекті «Танці з зірками». На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала свіжий знімок з виступу, передає Politeka.net. На фото Могилевська одягнена в коротке плаття, яке оголює її стрункі ніжки. У сукні величезний виріз, завдяки якому співачка продемонструвала своїм шанувальникам пишні груди. Зірка ніби заново народилася і виглядає на сцені, як юна артистка.

«Дорогі мої, яку пісню з концерту найбільше чекаєте? 10 травня о 22:40 феєричне шоу #ЯЗавелась», - підписала Могилевська свій пост.

В коментарях шанувальники стали обговорювати, яку пісню хочуть почути найбільше. Крім цього, фанати залишили Наталії безліч компліментів з приводу її зовнішності.

«Вираз облич вогонь», «Ти неймовірна», «Красуня», «Я теж завівся», «Наташа, ви краса», «Наталія, всі пісні у вашому виконанні чудові», - пишуть користувачі мережі.

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Раніше ми писали, що Наталя Могилевська поділилася відеокліпом на хіт "Відірватися від землі" у новій джазовій інтерпретації. Для ролика артистка вибрала довгу білу сукню з блискітками і майже до непристойності високим розрізом і величезним декольте.

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Сьогодні ввечері на телеканалі "1+1" і на моєму каналі YouTube в рамках музичного марафону домашніх виступів артистів «Ти не один» відбулася прем'єра легендарного хіта "Відірватись від землі" в новій джазовій інтерпретації. Це не випадковий експеримент, а перший сингл з майбутнього Lounge edition альбому «Любов — то велика сила», вихід якого запланований в цьому місяці. Саме режим самоізоляції на карантині став для мене переосмисленням себе і своєї творчості. 24 години я займалася творчістю. Такою мене ще не бачили ніколи. Я приготувала нових пісень, нових образів, подивилася на свої старі пісні по іншому. Світ змінюється, і карантин змусив мене переосмислити творчість і життя в цілому. Цей альбом — суцільна насолода для душі. До нього я готую , зокрема грандіозний арт-проєкт, креативним продюсером якого став режисер Герман Ненов. Нова я, нова команда, нові fashion образи. Мріяти, планувати і готувати щось нове - це найкращій засіб подолати кризу. Я дуже вдячна Вадиму Лісиці за те що запропонував мені записати його саме таким. Цей альбом найкраще наше враження від багаторічної співпраці. Хочу подякувати всім, хто приймав участь в благодійному марафоні на підтримку лікарів та в створенні цього номеру! Дуже вдяча неймовірно талановитій Ладі Косинець @ladakasynets , також Антону Пильноватих @anton_pilnovatykh та танцівникам, які відгукнулися, зокрема відомому учаснику проекту "Танці з зірками" Віталію Загоруйко @zagoruikovitalii. #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #відірватисьвідземлі #loungeedition #музыкальныймарафон #тинеодин

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Нагадаємо, що Могилевська без сорому задерла ногу і стрибнула на молодого красеня: самий гарячий кадр.

Як повідомляла Politeka, Могилевська в прозорому вбранні пустилася у всі тяжкі і вразила одкровенням: «як божевільна».

Також Politeka писала, що Могилевська позбулася ліфчика і прикрила свою безсоромність білим піджаком: "Так хочеться...".