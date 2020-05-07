44-річна українська співачка Наталя Могилевська похвалилася неймовірною фігурою

У форму співачка змогла повернутися зовсім недавно, коли втретє взяла участь у проекті «Танці з зірками». На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала свіжий знімок з виступу, передає Politeka.net. На фото Могилевська одягнена в коротке плаття, яке оголює її стрункі ніжки. У сукні величезний виріз, завдяки якому співачка продемонструвала своїм шанувальникам пишні груди. Зірка ніби заново народилася і виглядає на сцені, як юна артистка.

«Дорогі мої, яку пісню з концерту найбільше чекаєте? 10 травня о 22:40 феєричне шоу #ЯЗавелась», - підписала Могилевська свій пост.

В коментарях шанувальники стали обговорювати, яку пісню хочуть почути найбільше. Крім цього, фанати залишили Наталії безліч компліментів з приводу її зовнішності.

«Вираз облич вогонь», «Ти неймовірна», «Красуня», «Я теж завівся», «Наташа, ви краса», «Наталія, всі пісні у вашому виконанні чудові», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Наталя Могилевська поділилася відеокліпом на хіт "Відірватися від землі" у новій джазовій інтерпретації. Для ролика артистка вибрала довгу білу сукню з блискітками і майже до непристойності високим розрізом і величезним декольте.

Нагадаємо, що Могилевська без сорому задерла ногу і стрибнула на молодого красеня: самий гарячий кадр.

Як повідомляла Politeka, Могилевська в прозорому вбранні пустилася у всі тяжкі і вразила одкровенням: «як божевільна».

Також Politeka писала, що Могилевська позбулася ліфчика і прикрила свою безсоромність білим піджаком: "Так хочеться...".