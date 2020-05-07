У Нацполіції попередили, що будуть штрафувати українців, які будуть порушувати закон на травневі свята
Як відомо, через світову пандемію та карантин святкування Дня перемоги в Україні скасували. Усі масові заходи скасовано, українцям заборонили влаштовувати пікніки і шашлики. Тим, хто буде порушувати карантин, загрожує штраф від 17 тисяч гривень.
Крім цього, 9 травня буде діяти ще одне обмеження – заборона на носіння та використання георгіївської стрічки. За це українцям загрожує штраф у районі 5100 гривень або навіть адміністративний арешт на 15 діб.
У прес-службі Нацполіції попередили, що 9 травня буде посилено контроль за дотриманням карантинних обмежень, так як з'явилася інформація про запланований на цю дату масовий захід.
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Голова київської поліції Андрій Крищенко попередив, що правоохоронці будуть здійснювати поверхневий огляд відвідувачів місць скупчення людей, щоб уникнути провокацій і порушень правопорядку. Крім цього, вибухотехніки та кінологи ретельно перевірять місце, де відбудеться захід.
Раніше ми писали, що традиційних масових заходів на День пам'яті, як і на День перемоги, не буде. Всі вони були скасовані у зв'язку з карантином.
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