У Нацполіції попередили, що будуть штрафувати українців, які будуть порушувати закон на травневі свята

Як відомо, через світову пандемію та карантин святкування Дня перемоги в Україні скасували. Усі масові заходи скасовано, українцям заборонили влаштовувати пікніки і шашлики. Тим, хто буде порушувати карантин, загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Крім цього, 9 травня буде діяти ще одне обмеження – заборона на носіння та використання георгіївської стрічки. За це українцям загрожує штраф у районі 5100 гривень або навіть адміністративний арешт на 15 діб.

У прес-службі Нацполіції попередили, що 9 травня буде посилено контроль за дотриманням карантинних обмежень, так як з'явилася інформація про запланований на цю дату масовий захід.

Голова київської поліції Андрій Крищенко попередив, що правоохоронці будуть здійснювати поверхневий огляд відвідувачів місць скупчення людей, щоб уникнути провокацій і порушень правопорядку. Крім цього, вибухотехніки та кінологи ретельно перевірять місце, де відбудеться захід.

Раніше ми писали, що традиційних масових заходів на День пам'яті, як і на День перемоги, не буде. Всі вони були скасовані у зв'язку з карантином.

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