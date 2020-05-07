Знаменита модель Емілі Ратаковскі розбурхала зухвалим фото в трусах

Популярна американська красуня поділилася відвертим знімком на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, Емілі вирішила похвалитися своїм знімком на обкладинці відомого журналу.

Втім, на цей раз мова йде не просто про кокетливе фото в нижній білизні або купальнику, а про справжню демонстрацію громадянської позиції. Справа в тому, що Ратаковскі позує в білій футболці з обличчям Берні Сандерса – колишнього кандидата в президенти США, який вже вибув з гонки. Модель навмисно витягає футболку, як би демонструючи зображення на камеру.

Тим не менш в іншому красуня виявилася вірною своєму стилю: крім футболки на ній тільки труси. Дівчина впевнено красується на камеру своїми голими ніжками.

Шанувальники Ратаковскі не могли не оцінити таке фото. Всього за годину знімок зібрав майже 150 тисяч лайків і більше 500 коментарів.

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Ратаковскі позувала в кімнаті і серйозно дивилася в камеру в момент зйомки. При цьому для більшої пиканности дівчина спустила червоні спортивні штани, посвітивши нижньою білизною. Звичайна білизна бежевого кольору складалося без принтів і мережив, однак від цього фігура Емілі не здається гіршим.

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