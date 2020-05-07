Знаменита модель Емілі Ратаковскі розбурхала зухвалим фото в трусах
Популярна американська красуня поділилася відвертим знімком на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, Емілі вирішила похвалитися своїм знімком на обкладинці відомого журналу.
Втім, на цей раз мова йде не просто про кокетливе фото в нижній білизні або купальнику, а про справжню демонстрацію громадянської позиції. Справа в тому, що Ратаковскі позує в білій футболці з обличчям Берні Сандерса – колишнього кандидата в президенти США, який вже вибув з гонки. Модель навмисно витягає футболку, як би демонструючи зображення на камеру.
Тим не менш в іншому красуня виявилася вірною своєму стилю: крім футболки на ній тільки труси. Дівчина впевнено красується на камеру своїми голими ніжками.
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Шанувальники Ратаковскі не могли не оцінити таке фото. Всього за годину знімок зібрав майже 150 тисяч лайків і більше 500 коментарів.
До цього ми писали, що модель показала на домашньому кадрі ідеальну фігуру в стильному білизна.
Ратаковскі позувала в кімнаті і серйозно дивилася в камеру в момент зйомки. При цьому для більшої пиканности дівчина спустила червоні спортивні штани, посвітивши нижньою білизною. Звичайна білизна бежевого кольору складалося без принтів і мережив, однак від цього фігура Емілі не здається гіршим.
Нагадаємо, розкута Емілі Ратаковскі спустила штани і приголомшила виглядом.
Як повідомляла Politeka, спекотна Ратаковскі зачарувала видом в чоловічому піджаку на голе тіло.
Також Politeka писала, що підпила Ратаковскі побешкетувала біля вікна в розпусній сукні.