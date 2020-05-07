Супермодели 1990-х любят тряхнуть стариной и принять участие в соблазнительной съемке. Но еще больше они любят вспоминать молодость и публиковать архивные фото, где они настоящие красотки

Politeka.net вспомнила самых ярких моделей прошлого века, которые и сегодня покоряют сердца миллионов, собрав подборку из их фотографий в купальниках и не только.

Одна из самых высокооплачиваемых моделей 90-х, без сомнений, Синди Кроуфорд. Ее карьере не помешало даже рождение двоих детей. Кстати, ее дочка, Кайя Гербер решила пойти по стопам матери и уже в 18 лет представляет самые известные бренды мира.

Красотка Хайди Клум в свои 46 лет выглядит потрясающе. В прошлом году она вышла замуж за музыканта Тома Каулица, которому всего 30 лет. Несмотря на это, парочка смотрится вместе просто превосходно.

Еще одна немецкая модель Клаудия Шиффер ранее была самой востребованной моделью-блондинкой. Журналы с ней на обложке разлетались миллионными тиражами, а мужчины по всему миру сходили с ума от ее красоты.

Бунтарка Кейт Мосс никогда не стеснялась сниматься обнаженной. Однажды, во время отношений с Джонни Деппом она устроила очень дерзкую съемку совместно с ним.

«Черной пантере» Наоми Кэмпбелл 49 лет, но она и сегодня балует фанатов откровенными съемками.

Напомним, что легендарная Синди Кроуфорд рассталась с одеждой и показала, за что ее любят миллионы: «Муза».

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