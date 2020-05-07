Королева Елизавета II запретила принцу Уильяму и Кейт Миддлтон заводить еще детей

После того, как принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью, на Миддлтон легла масса обязанностей. В связи с этим, королева запретила герцогине Кембриджской заводить еще детей, чтобы беременность и материнство не отвлекали ее от дел. Похоже, Кейт придется отказаться от планов иметь четверо детей.

Как известно, на данный момент у Кейт и Уильяма трое детей: четырехлетняя Шарлотта, двухлетний Луи и шестилетний Джордж. Таблоиды не раз писали, что Миддлтон мечтала о четвертом ребенке. Отмечается, что Кейт пока согласилась с требованием Елизаветы, но сильно опечалена сложившимися обстоятельствами. Впрочем, в отличие от Маркл, Миддлтон понимает, что ей нужно поддерживать благоприятный имидж страны.

Ранее мы писали, что 2 мая свой день рождения отпраздновала маленькая принцесса Шарлотта. Единственная дочь Миддлтон и принца Уильяма отметила свой первый юбилей – девочке исполнилось 5 лет. По такому случаю пресс-служба королевской семьи обнародовала фотографии юной наследницы британского престола.

Кстати, у сына Меган и принца Гарри Арчи, тоже на днях был первый день рождения. Маркл тоже показала, как выглядит малыш.

Напомним, что Кейт Миддлтон не удержалась и показала, как вырос их с Уильямом принц Луи: умилительные кадры.

Как сообщала Politeka, неприятный секрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма всплыл наружу: трагедия Дианы могла повториться.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон показали новорожденного малыша, уникальные кадры: "Это мальчик или девочка?".