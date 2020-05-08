Зірки на публіці виглядають неймовірно, майже кожен їхній вихід у світ обговорюється місяцями, а іноді й роками

Проте вдома артистки бажають виглядати по-простому, пише Politeka.net. Знаменитості воліють надягати розтягнуті спортивні штани або піжами і деякі самі викладають фото в Instagram. Давайте оцінимо образи зірок вдома і на публіці.

Ангел бренду нижньої білизни "Victoria's Secret" Хайді Клум завжди вражає своїми виходами, однак вдома красуня виглядає зовсім просто і не соромиться цього.

Відома співачка Дженніфер Лопес неймовірно приваблива. Зірка блищить на сцені у вечірніх сукнях, а вдома поруч з майбутнім чоловіком і дітьми воліє носити светр і джинси.

Актриса Шерон Стоун часто викладає домашні фото. Зірка показує, як проводить час в самоізоляції, хоча на її сторінці можна побачити і старі знімки, де вона хизується в красивому вбранні.

Світська левиця Кім Кардаш'ян навіть вдома ходить при "повному параді". Зірка викладає фото у макіяжі і в різних вбраннях, але буває, що навіть на вулиці під час чергової зйомки, Кім не соромиться ходити в одному халатику.

А ось молодша сестра Кім, Кайлі Дженнер, завжди, як кажуть, тримає марку. Красуня виглядає ідеально, про що свідчать пости в Instagram, однак недавно в мережу просочилися фото без фотошопу. Зірку на них зовсім не впізнати. Тут молода мільярдерка в піжамі і без макіяжу. У такому вигляді знаменитість зняли, коли вона їхала в гості в Беверлі-Хіллз до подруги. Дивіться фото далі.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес з'явилася оголеною. Тіло красуні блищало і, ймовірно, було якимось вологим. Такий знімок опублікував один з фанатів зірки.

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