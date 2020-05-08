Звезды на публике выглядят невероятно, почти каждій их выход в свет обсуждается месяцами, а иногда и годами

Однако дома артистки хотят выглядеть по-простому, пишет Politeka.net. Знаменитости предпочитают надевать растянутые спортивные штаны или пижамы и некоторые сами выкладывают фото в Инстаграм. Давайте оценим образы звезд дома и на публике.

Ангел бренда нижнего белья "Victoria's Secret" Хайди Клум всегда поражает своими выходами, однако дома красотка выглядит совсем просто и не стесняется этого.

Известная певица Дженнифер Лопес невероятно привлекательная. Звезда блестит на сцене в вечерних платьях, а дома рядом с будущим мужем и детьми предпочитает носить свитер и джинсы.

Актриса Шэрон Стоун часто выкладывает домашние фото. Звезда показывает, как проводит время в самоизоляции, хотя на ее странице можно увидеть и старые снимки, где она щеголяет в красивом наряде.

Светская львица Ким Кардашьян даже дома ходит при "полном параде". Звезда выкладывает фото в макияже и в разных нарядах, но бывает, что даже на улице во время очередной съемки, Ким не стесняется ходить в одном халатике.

А вот младшая сестра Ким, Кайли Дженнер, всегда, как говорится, держит марку. Красотка выглядит идеально, о чем свидетельствуют посты в Инстаграм, однако недавно в сеть просочились фото без фотошопа. Звезду на них совершенно не узнать. Здесь молодая миллиардерша в пижаме и без макияжа. В таком виде знаменитость сняли, когда она ехала в гости в Беверли-Хиллз к подруге. Смотрите фото далее.

Напомним, Дженнифер Лопес предстала обнаженной. Тело красотки блестело и, вероятно, было каким-то влажным. Такой снимок опубликовал один из фанатов звезды.

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