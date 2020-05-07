Легендарний актор Арнольд Шварценеггер днями опублікував знімок у своєму Instagram і вразив шанувальників

Відомо, що у знаменитості четверо дітей, які народилися у шлюбі з тележурналістикою Марією Шрайвер, і одна позашлюбна дитина - від домробітниці Мілдред Патрісії Баени, пише Рoliteka.net.

Всі діти, крім одного, ретельно стежать за собою і намагаються вести здоровий спосіб життя. Однак син, Крістофер, після давньої травми перестав займатися спортом і сильно погладшав. Папараці постійно фотографують хлопця, а в мережі не втомлюються обговорювати зовнішність сина відомого бодібілдера.

На днях Арнольд Шварценеггер сам оприлюднив знімок Крістофера в Instagram. У пості батько сказав, що любить сина, і назвав його чемпіоном.

"Крістофере, ти чемпіон, і я люблю тебе. Я знаю, що ваш випускний з Мічигану не був великим святом, про яке ви мріяли роками, але дефіле по сцені - це не те, що змушує мене пишатися тобою: це твоє співчуття, твоя важка праця, твій світогляд, твоє критичне мислення і твоя самовідданість, яка змушує мене вибухати від гордості. Я не можу дочекатися, щоб побачити, як ти продовжуєш підніматися і домагатися успіху", - написав актор.

Варто відзначити, що Крістоферу 22 роки і він закінчив навчання в університеті. На жаль, карантин завадив гарненько відсвяткувати таку дату, але, як видно, Арнольд не засмучений і дуже гордий за сина.

Звичайно, зовнішність у хлопця зовсім не така підтягнута, як у батька. Деякі це помітили і написали наступне: "Ніби нерідний", "Зовсім не схожі", "Яблуко далеко впало від яблуні" і так далі.

Варто відзначити, що саме позашлюбного сина Джозефа Баена, народженого від домробітниці у 1997 році, називають справжньою копією "залізного Арні".

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