Шестирічна Ліза, дочка російського гумориста Максима Галкіна і співачки Алли Пугачової, розчулила фото в соцмережі

Як передає Politeka.net, у дівчинки є свій аккаунт в Instagram, який активно заповнюється кадрами з її життя. Кожен пост набирає неймовірно велику кількість переглядів, "сердечок" і коментарів. Іноді здається, що люди більше стежать за подіями в житті двійнят (у Лізи є братик Гаррі), ніж за тим, що відбувається в їхніх знаменитих батьків.

Так, опублікований новий знімок, на якому Ліза постала в якійчь споруді, схожій на "халабуду". Сидячи на карантині, розумна дівчинка знайшла спосіб, як себе розважити. Вона облаштувала собі "будиночок". А щоб потрапити в нього, потрібно "потягнути за мотузку", про що свідчить оголошення, написане дитячою рукою, при вході в цю диво-споруду.

"Мила і кохана Ліза 😍❤️", - йдеться під фото.

Фанати зіркової сім'ї, розчулені і приголомшені, кинулися залишати теплі компліменти дівчинці і її батькам.

"Сама себе розважає і не нудно"

"Ясно сонечко! Батькам на радість!🥰"

"Красатулєчка, лапочка!😚"

"Красуня...А напис на цьому фото все ж цікавіше👍🔥"

"Це будиночок Лізи чи магазин?"

"Мама з татом ображають?"

"Як у казці "червоний капелюшок" схопися за мотузку..."

Раніше ми повідомляли, Ліза в теплій куртці та штанях вийшла у двір величезного особняка покататися на квадроциклі. Гордий батько поспішив зняти і викласти кадри в соцмережі.

До речі, за кадром можна почути голос Максима, який підтвердив, що за зйомкою спостерігає Алла, яка стояла на балконі. Малятко в цей момент зазначила, що мама її налякала. Після цього Ліза розповіла віршик про твердий знак.

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