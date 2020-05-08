Відома британська співачка Адель прославилася своїм чудовим голосом
Зірка відразу привернула увагу шанувальників, адже її фігура була абсолютно "нестандартною" для зірки шоу-бізнесу, пише Politeka.net. Артистка була "пампушкою", але все змінилося зовсім недавно - вона скинула 45 кілограмів.
Причинами кардинальної зміни зовнішності називають розлучення з бізнесменом Саймоном Конекки, після чого красуня стала активно займатися спортом. А друга причина - син Анджело, саме заради нього артистка зважилася на схуднення.
Люди, що не звикли до такої Адель, стали називати її анорексічкою, однак тренер зірки запевняє, що Адель приголомшливо виглядає.
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Відомо, що крім занять спортом Адель сидить на дієті: тільки тисячу калорій в день і ніякого цукру, газованих напоїв, гострої їжі та алкоголю.
Адель, ймовірно, готова повернутися до співочої кар'єри після п'ятирічної паузи.
День тому зірка опублікувала нове фото, поставши в чорному міні-платті, яке ідеально обтягнуло її фігуру.
Міні-вбрання з довгими рукавами, як не можна бездоганно, підкреслило схудлу фігуру артистки.
Зірка позувала на вулиці в чорних черевичках-човниках. Адель посміхалася, виставивши перед собою ручки, на яких можна розглянути прикраси.
Волосся зірки - світлеі, пряме і розпущене.
Взагалі фото вийшло чудовим.
Знімок зібрав майже дев'ять мільйонів лайків та багато коментарів. Користувачі мережі привітали співачку з днем народження, побажали всього найкращого, а також захопилися її фігурою.
Раніше ми писали, що деякі люди почали вважати, ніби Адель через схуднення втратила свою індивідуальність, а також схуднення їй ні пасує.
Нагадаємо, Адель, Хадід, Дженнер і інші зірки, які виглядають старше своїх років: "Перестаралися", фото вражають А ще Politeka писала, якими були Адель, Каменських, Єфросиніна та інші зірки до схуднення: топ фото гарячих пампушок
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