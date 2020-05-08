Відома британська співачка Адель прославилася своїм чудовим голосом

Зірка відразу привернула увагу шанувальників, адже її фігура була абсолютно "нестандартною" для зірки шоу-бізнесу, пише Politeka.net. Артистка була "пампушкою", але все змінилося зовсім недавно - вона скинула 45 кілограмів.

Причинами кардинальної зміни зовнішності називають розлучення з бізнесменом Саймоном Конекки, після чого красуня стала активно займатися спортом. А друга причина - син Анджело, саме заради нього артистка зважилася на схуднення.

Люди, що не звикли до такої Адель, стали називати її анорексічкою, однак тренер зірки запевняє, що Адель приголомшливо виглядає.

Відомо, що крім занять спортом Адель сидить на дієті: тільки тисячу калорій в день і ніякого цукру, газованих напоїв, гострої їжі та алкоголю.

Адель, ймовірно, готова повернутися до співочої кар'єри після п'ятирічної паузи.

День тому зірка опублікувала нове фото, поставши в чорному міні-платті, яке ідеально обтягнуло її фігуру.

Міні-вбрання з довгими рукавами, як не можна бездоганно, підкреслило схудлу фігуру артистки.

Зірка позувала на вулиці в чорних черевичках-човниках. Адель посміхалася, виставивши перед собою ручки, на яких можна розглянути прикраси.

Волосся зірки - світлеі, пряме і розпущене.

Взагалі фото вийшло чудовим.

Знімок зібрав майже дев'ять мільйонів лайків та багато коментарів. Користувачі мережі привітали співачку з днем народження, побажали всього найкращого, а також захопилися її фігурою.

Раніше ми писали, що деякі люди почали вважати, ніби Адель через схуднення втратила свою індивідуальність, а також схуднення їй ні пасує.

Нагадаємо, Адель, Хадід, Дженнер і інші зірки, які виглядають старше своїх років: "Перестаралися", фото вражають А ще Politeka писала, якими були Адель, Каменських, Єфросиніна та інші зірки до схуднення: топ фото гарячих пампушок

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