Известная британская певица Адель прославилась своим чудесным голосом

Звезда сразу привлекла внимание поклонников, ведь также ее фигура была совершенно "нестандартной" для звезды шоу-бизнеса, пишет Politeka.net. Артистка была "пышечкой", но все изменилось совсем недавно - она сбросила 45 килограммов.

Причинами кардинального изменения внешности называют развод с бизнесменом Саймоном Конекки, после чего красотка стала активно заниматься спортом. А вторая причина - сын Анджело, именно ради него артистка решилась на похудение.

Люди, не привыкшие к такой Адель, стали называть ее анорексичкой, однако тренер звезды уверяет, что Адель потрясающе выглядит.

Известно, что кроме занятий спортом Адель сидит на диете: только тысячу калорий в день и никакого сахара, газированных напитков, острой пищи и алкоголя.

Адель, вероятно, готова вернуться к певческой карьере после пятилетней паузы.

День назад звезда опубликовала новое фото, представ в черном мини-платье, которое идеально обтянуло ее фигуру.

Мини-наряд с длинными рукавами, как нельзя безупречно, подчеркнул похудевшую фигуру артистки.

Звезда позировала на улице в черных туфельках-лодочках. Адель улыбалась, выставив перед собой ручки, на которых можно рассмотреть украшения.

Волосы звезды - светлые, прямые и распущенные.

В общем, фото вышло превосходным.

Снимок собрал почти девять миллионов лайков и много комментариев. Пользователи сети поздравили певицу с днем рождения, пожелали всего наилучшего, а также восхитились ее фигурой.

Ранее мы писали, что некоторые люди стали считать, будто Адель из-за похудения потеряла свою индивидуальность, а также похудение ей ни к лицу.

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