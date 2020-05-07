Пишна красуня з народу своїм виступом змусила весь зал "Ліги сміху" лягти
Як передає Politeka.net, роликом поділилися на сторінці "Квартал 95" у Фейсбук (щоб подивитися, проскрольте вниз).
"Якщо ви соромитеся того, що через карантин набрали кілька зайвих кілограмів, послухайте Настю з команди "Моя Провінція"!", - йдеться у підписі.
Смілива дівчина переспівала пісню Анни Корсун (MARUV) "Siren Song", появившсь на сцені в подібному як у артистки латексному костюмі. Вона та її команда влаштували справжнє випробування для тренерів, запалюючи на сцені ритмічними рухами під музику.
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Пост викликав переполох в мережі, користувачі кинулися коментувати, при чому їх думки розділилися. Якщо одні похвалили дівчину за сміливість показати себе у такій формі, то інші виявилися не дуже прихильні.
"Правильний посил дівчинка видала, а всі іржуть"
"вона молодчинка, це було дуже сміливо, подобається цей номер"
"хоч би якісь..труси вдягла кращі "
"Встид!!!"
"Як подивилася це.. взагалі їсти вже не хочеться"
"Бомба граната супер, правильно каже, що краще жити без комплексів!"
Раніше ми повідомляли, MARUV здивувала епатажним образом на фото в Instagram. Співачка з'явилася з довгими синіми кісками, частково прихованими під чорною хусткою, в шкіряних рукавичках і платті з пишними рукавами та оголеною зоною декольте.
«Babe is on fleek😜», – підписала фото Корсун, зазначивши всіх, хто створив цей новий образ.
«Шикардос😍😍😍😍», «Сині косички - це любов💙💙💙 Вже сумуємо за ним😣», «Якщо зняти з голови синю каракатицю, то буде прикольно», «Love you ❤️❤️❤️», «косинка шикарна!!!!», - писали в коментарях.
Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео
А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ кращих поз для фотосесії