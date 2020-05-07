Пишна красуня з народу своїм виступом змусила весь зал "Ліги сміху" лягти

Як передає Politeka.net, роликом поділилися на сторінці "Квартал 95" у Фейсбук (щоб подивитися, проскрольте вниз).

"Якщо ви соромитеся того, що через карантин набрали кілька зайвих кілограмів, послухайте Настю з команди "Моя Провінція"!", - йдеться у підписі.

Смілива дівчина переспівала пісню Анни Корсун (MARUV) "Siren Song", появившсь на сцені в подібному як у артистки латексному костюмі. Вона та її команда влаштували справжнє випробування для тренерів, запалюючи на сцені ритмічними рухами під музику.

Пост викликав переполох в мережі, користувачі кинулися коментувати, при чому їх думки розділилися. Якщо одні похвалили дівчину за сміливість показати себе у такій формі, то інші виявилися не дуже прихильні.

"Правильний посил дівчинка видала, а всі іржуть"

"вона молодчинка, це було дуже сміливо, подобається цей номер"

"хоч би якісь..труси вдягла кращі "

"Встид!!!"

"Як подивилася це.. взагалі їсти вже не хочеться"

"Бомба граната супер, правильно каже, що краще жити без комплексів!"

MARUV - Siren Song - ПАРОДІЯ БЕЗ КОМПЛЕКСІВ Якщо ви соромитеся того, що за карантин набрали пару зайвих кілограм, послухайте Настю з команди "Моя Провінція"! Gepostet von Студия "Квартал 95" am Mittwoch, 6. Mai 2020

Раніше ми повідомляли, MARUV здивувала епатажним образом на фото в Instagram. Співачка з'явилася з довгими синіми кісками, частково прихованими під чорною хусткою, в шкіряних рукавичках і платті з пишними рукавами та оголеною зоною декольте.

«Babe is on fleek😜», – підписала фото Корсун, зазначивши всіх, хто створив цей новий образ.

«Шикардос😍😍😍😍», «Сині косички - це любов💙💙💙 Вже сумуємо за ним😣», «Якщо зняти з голови синю каракатицю, то буде прикольно», «Love you ❤️❤️❤️», «косинка шикарна!!!!», - писали в коментарях.

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео

А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ кращих поз для фотосесії