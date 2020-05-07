Пышная красотка из народа своим выступлением заставила весь зал "Лиги смеха" лечь
Как передает Politeka.net, роликом поделились на страничке "Квартал 95" в Фейсбук (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).
"Если вы стесняетесь того, что за карантин набрали пару лишних килограмм, послушайте Настю из команды "Моя Провинция"!", - говорится в подписи.
Смелая девушка перепела песню Анны Корсун (MARUV) "Siren Song", появившсь на сцене в подобном как у артистки латексном костюме. Она и ее команда устроили настоящее испытание для тренеров, зажигая на сцене ритмичными движениями под музыку.
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Пост вызвал переполох в сети, пользователи кинулись комментировать, при чем их мнение разделилось. Если одни похвалили девушку за смелость показать себя в такой форме, то другие оказались не очень благосклонны.
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"она умничка, это было очень смело, нравится этот номер"
"хоть бы какие-то... труси одела получше"
"Встид!!!"
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"Бомба граната супер, правильно каже, що краще жити без комплексів!"
Ранее мы сообщали, MARUV изумила эпатажным образом на фото в Инстаграм Певица предстала с длинными синими косичками, частично скрытыми под черной косынкой, в кожаных перчатках и платье с пышными рукавами и оголенной зоной декольте.
«Babe is on fleek😜», – подписала фото Корсун, отметив всех, кто создал ее новый образ.
«Шикардос😍😍😍😍», «Синие косички - это любовь💙💙💙 Уже скучаем по ним😣», «Если снять с головы синюю каракатицу, то будет прикольно», «Love you ❤️❤️❤️», «косынка шикарная!!!!», - писали в комментариях.
Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео
А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии