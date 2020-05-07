Пышная красотка из народа своим выступлением заставила весь зал "Лиги смеха" лечь

Как передает Politeka.net, роликом поделились на страничке "Квартал 95" в Фейсбук (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

"Если вы стесняетесь того, что за карантин набрали пару лишних килограмм, послушайте Настю из команды "Моя Провинция"!", - говорится в подписи.

Смелая девушка перепела песню Анны Корсун (MARUV) "Siren Song", появившсь на сцене в подобном как у артистки латексном костюме. Она и ее команда устроили настоящее испытание для тренеров, зажигая на сцене ритмичными движениями под музыку.

Пост вызвал переполох в сети, пользователи кинулись комментировать, при чем их мнение разделилось. Если одни похвалили девушку за смелость показать себя в такой форме, то другие оказались не очень благосклонны.

"Правильный посыл девочка выдала, а все ржут"

"она умничка, это было очень смело, нравится этот номер"

"хоть бы какие-то... труси одела получше"

"Встид!!!"

"Как посмотрела это.. вообще кушать уже не хочется"

"Бомба граната супер, правильно каже, що краще жити без комплексів!"

MARUV - Siren Song - ПАРОДІЯ БЕЗ КОМПЛЕКСІВ Якщо ви соромитеся того, що за карантин набрали пару зайвих кілограм, послухайте Настю з команди "Моя Провінція"! Gepostet von Студия "Квартал 95" am Mittwoch, 6. Mai 2020

Ранее мы сообщали, MARUV изумила эпатажным образом на фото в Инстаграм Певица предстала с длинными синими косичками, частично скрытыми под черной косынкой, в кожаных перчатках и платье с пышными рукавами и оголенной зоной декольте.

«Babe is on fleek😜», – подписала фото Корсун, отметив всех, кто создал ее новый образ.

«Шикардос😍😍😍😍», «Синие косички - это любовь💙💙💙 Уже скучаем по ним😣», «Если снять с головы синюю каракатицу, то будет прикольно», «Love you ❤️❤️❤️», «косынка шикарная!!!!», - писали в комментариях.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии