Знамениті українські співачки люблять розбурхувати образами свою публіку, намагаючись якомога більше уваги перетягнути на себе

Однак далеко не всі модні виходи в світ і появи на зіркових вечірках закінчуються для артисток добре і з сотнями компліментів в їх адресу. Не обходиться іноді і без соромних випадків - Ані Лорак, Тіна Кароль, Ольга Полякова, Настя Каменських і багато хто інших із зірок напряму знають, що таке масова критика в мережі.

Politeka.net представляє вам топ-добірку провальних образів знаменитостей за останній час:

Виконання композицій «Сон» & «Божевільна» під час незвичайного номери на премії «Золотий Грамофон» зганьбила Ані Лорак з-за провального образу – артистку розкритикували не лише фанати, але й модні дизайнери.

За образ для кліпу "Новий Рим" Світлану масово висміяли в соціальній мережі Instagram, зазначивши, що співачка переборщила з "вибухом на голові".

Образ Тіни Кароль для одного з останніх ефірів шоу "Танці з зірками", в якому вона була в ролі ведучої, артистка отримала не мало їдких слів в свою адресу.

Вбрання Вєри Брежнєвої для спеціальної весняній фотосесії для модного журналу оцінили лише любителі. Фанати були разачарованы зоряним чином і шорсткій фігурою.

А ось Настя Каменських була масово висміяна за один з образів скандально-відомого кліпу на композицію "Elefante".

Оля Полякова славиться незвичайним виборів сценічних костюмів і ось один з них, що складається з сіточки і блискіток на грудях, викликав у фанатів багато питань.

Ганна Седокова була розкритикував в Instagram з-за своєї любові до толстовкам-оверсайз, під якими все частіше приховує свої форми.

Спільне фото з чоловіком Володимиром Дантесом в "тотал блек лук" образах спровокувало справжні суперечки через незадоволених шанувальників.

Наряд Даші Астаф'євої засмутив фанів своїм незвичайним кроєм. Втім, зачіска знаменитості, схожа на африканські кучері, також розчарувала фанатів.

Співачка maruv в свою чергу була розкритикована за зайву відвертість на одному з останніх концертів. Фолловери Анни Корсун висміяли червоний латекс на далеко не ідеальну фігуру знаменитості.

Нагадаємо, що Никитюк розляглася на вулиці і вивалила напоказ все своє багатство: «Де ж Джаред».

Як повідомляла Politeka, Кароль в гарячих обіймах Балана засвітила обручку: вся країна в очікуванні весілля.

Також Politeka писала, що Камінську зухвало висміяли із-за невдалої реклами: "Ой, з особою щось дивне".