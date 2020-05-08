Знамениті українські співачки люблять розбурхувати образами свою публіку, намагаючись якомога більше уваги перетягнути на себе
Однак далеко не всі модні виходи в світ і появи на зіркових вечірках закінчуються для артисток добре і з сотнями компліментів в їх адресу. Не обходиться іноді і без соромних випадків - Ані Лорак, Тіна Кароль, Ольга Полякова, Настя Каменських і багато хто інших із зірок напряму знають, що таке масова критика в мережі.
Politeka.net представляє вам топ-добірку провальних образів знаменитостей за останній час:
Виконання композицій «Сон» & «Божевільна» під час незвичайного номери на премії «Золотий Грамофон» зганьбила Ані Лорак з-за провального образу – артистку розкритикували не лише фанати, але й модні дизайнери.
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За образ для кліпу "Новий Рим" Світлану масово висміяли в соціальній мережі Instagram, зазначивши, що співачка переборщила з "вибухом на голові".
Образ Тіни Кароль для одного з останніх ефірів шоу "Танці з зірками", в якому вона була в ролі ведучої, артистка отримала не мало їдких слів в свою адресу.
Вбрання Вєри Брежнєвої для спеціальної весняній фотосесії для модного журналу оцінили лише любителі. Фанати були разачарованы зоряним чином і шорсткій фігурою.
А ось Настя Каменських була масово висміяна за один з образів скандально-відомого кліпу на композицію "Elefante".
Оля Полякова славиться незвичайним виборів сценічних костюмів і ось один з них, що складається з сіточки і блискіток на грудях, викликав у фанатів багато питань.
Ганна Седокова була розкритикував в Instagram з-за своєї любові до толстовкам-оверсайз, під якими все частіше приховує свої форми.
Спільне фото з чоловіком Володимиром Дантесом в "тотал блек лук" образах спровокувало справжні суперечки через незадоволених шанувальників.
Наряд Даші Астаф'євої засмутив фанів своїм незвичайним кроєм. Втім, зачіска знаменитості, схожа на африканські кучері, також розчарувала фанатів.
Співачка maruv в свою чергу була розкритикована за зайву відвертість на одному з останніх концертів. Фолловери Анни Корсун висміяли червоний латекс на далеко не ідеальну фігуру знаменитості.
Нагадаємо, що Никитюк розляглася на вулиці і вивалила напоказ все своє багатство: «Де ж Джаред».
Як повідомляла Politeka, Кароль в гарячих обіймах Балана засвітила обручку: вся країна в очікуванні весілля.
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