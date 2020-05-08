Знаменитые украинские певицы любят будоражить образами свою публику, стараясь как можно больше внимания перетянуть на себя
Однако далеко не все модные выходы в свет и появления на звездных вечеринках заканчиваются для артисток хорошо и с сотнями комплиментов в их адрес. Не обходится иногда и без позоров - Ани Лорак, Тина Кароль, Ольга Полякова, Настя Каменских и многие другие звезды непонаслышке знают, что такое массовая критика в сети.
Politeka.net представляет вам топ-подборку провальных образов знаменитостей за последнее время:
Исполнения композиций «Сон» & «Сумасшедшая» во время необычного номера на премии «Золотой Граммофон» опозорило Ани Лорак из-за провального образа – артистку раскритиковали не только фанаты, но и модные дизайнеры.
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За образ для клипа "Новый Рим" Светлану массово высмеяли в социальной сети Инстаграм, отметив, что певица переборщила со "взрывом на голове".
Образ Тины Кароль для одного из последних эфиров шоу "Танці з зірками", в котором она была в роли ведущей, артистка получила не мало едких слов в свой адрес.
Наряд Веры Брежневой для специальной весенней фотосессии для модного журнала оценили только любители. Фанаты были разачарованы звездным образом и исхудавшей фигурой.
А вот Настя Каменских была массово высмеяна за один из образов скандально-известного клипа на композицию "Elefante".
Оля Полякова славится необычным выборов сценических костюмов и вот один из них, состоящий из сеточки и блесток на груди, вызвал у фанатов много вопросов.
Анна Седокова была раскритикова в Инстаграм из-за своей любви к толстовкам-оверсайз, под которыми все чаще скрывает свои формы.
Совместное фото с мужем Владимиром Дантесом в "тотал блэк лук" образах спровоцировало настоящие споры из-за недовольных поклонников.
Наряд Даши Астафьевой огорчил фанатов своим необычным кроем. Впрочем, прическа знаменитости, похожая на африканские кудри, также разочаровала фанатов.
Певица maruv в свою очередь была раскритикована за излишнюю откровенность на одном из последних концертов. Фолловеры Анны Корсун высмеяли красный латекс на далеко не идеальной фигуре знаменитости.
Напомним, что Никитюк разлеглась на улице и вывалила напоказ все свое богатство: «Где же Джаред».
Как сообщала Politeka, Кароль в горячих объятиях Балана засветила обручальное кольцо: вся страна в ожидании свадьбы.
Также Politeka писала, что Каминскую дерзко высмеяли из-за неудачной рекламы: "Ой, с лицом что-то странное".