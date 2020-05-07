44-річна російська балерина Анастасія Волочкова потрясла новою витівкою

Як передає Politeka.net, в Instagram з'явилося свіже відео з артисткою, яка вирішила поласувати шашличком у себе на задньому дворі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Анастасія не забула скористатися нагодою і ще раз похвалитися довгими ногами. Балерина здивувала видом в жовтому худі і коронних капцях на танкетці, прикрашених "кущами троянд". При цьому користувачі досі гадають, чи були на ній шортики або хоча б нижня білизна? Також залишається загадкою, з ким артистка розділила трапезу.

Волочкова стояла поруч з мангалом і тримала в руках шампур з паруючим м'ясом, коли вирішила звернутися до публіки.

"Я тримаю в руках те, що я не їм... ні ну, шматочок курки я з'їм... вона така, бачите, недосмажена... У нас сьогодні самоізоляційний шашлик, чудовий день! Волочкова і шашлик - це напевно дуже смішно, але без почуття гумору в наші дні не обійтися", - зазначила Волочкова.

Дивно, що зірка влаштувала гулянку після того, як її обікрали. Нагадаємо, днями вона поскаржилася на злодіїв, які списали з її карти майже 200 000 рублів.

Уважні користувачі помітили пляшку за спиною у Насті, "і тоді багато що стало зрозумілим". Люди навперебій кинулися коментувати відео, управляючись в сарказмі і не стримуючи себе.

"У неї штанів немає чи що, може надіслати їй"

"Хто-небудь знає, чому у неї на ногах завжди якісь вазони, кашпо з квітучою рослинністю?"

"А де її коханий чоловік з її бурхливих фантазій"

"Ти куди вбралася ?))) не тебе будуть смажити , а м'ясо )))"

"А обов'язково шашлик без трусів смажити? Напевно так шашлик смачніше!"

"А де шпагат над мангалом 🤔"

"Що з її обличчям ? Теж вирішила обсмажити? 😂"

"Що за жах!!! Дивитися страшно"

"Чудо юдо😢Коли вона побачить без рожевих окулярів?Ну жінки ж ніби стають мудрішими з роками? Карикатура ходяча😢"

Раніше ми повідомляли, в мережі відео розлетілося, як п'яна Волочкова впала на підлогу. Судячи з усього, під час однієї з репетицій балерина вирішила продемонструвати довгі ноги, але вийшло трохи невдало, і вона з тріском розвалилася.

Нагадаємо, Волочкова з волохатими ногами вразила зовнішнім виглядом в храмі.

Як повідомляла Politeka, Волочкова підкреслила свої пишні форми червоним мереживом.