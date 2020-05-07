Російський артист Філіп Кікоров "в колі сім'ї" днями відзначив 53-річчя. Свято виявилося не таким вже й тихим: зібралася весела компанія, були помпезний торт, купа кульок

Як передає Politeka.net, співак опублікував відео вечірки у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Судячи з кадрів, привітати Кіркорова з'явилися співачка Ані Лорак і шоумен Андрій Малахов. Після торта зі свічками компанія вийшла на ганок особняка і відправила в небо безліч повітряних кульок.

Користувачі прийшли в сказ. Адже, як відомо, зараз карантин, але Філіп, наплювавши на обмеження, влаштував гулянку, тоді як іншим не можна.

"А нам на випускний в садку не дозволяють запускати Кулі в небо, мовляв природу псувати 😔"

"А як же карантин???" - "їм можна збиратися. Для них правила не писані"

"А як же самоізоляція😳"

"Чоловік,який виніс торт,явно не радий,що опинився на цьому святі життя.....🙊"

"Пугачова , ні? Не привітала? ("

"Бісять вже ці розпусні дні народження"

"Погано Вас навчила Алла Борисівна!"

"І Малахов і Лорак, а як же карантин?!"

"Ось це нормально? У мене вчора теж був ДР. Так навіть близьких друзів не стала запрошувати... а тут і Малахов, і купа всіх... "Спасибі" Філіп за підтримку самоізоляції! Живемо, як хочемо?"

Раніше ми повідомляли, Кіркоров терміново викликав лікаря додому після дня народження. Артист вирішив перевіритися самому, а також всіх своїх домочадців на китайський вірус. Медик в захисному костюмі спочатку взяла аналізи у зірки, потім у двох його дітей, а також у батька - Бедроса Кіркорова.

"Після днюхи вирішили перевіритися😁"; "Навіщо ? Для хайпу? Є він у Вас чи ні, Ви у будь-якому разі рано чи пізно дізнаєтеся 🤦🏻‍♀️"; "А в Саратові і не тільки, тестів для хворих навіть немає!!!", - коментували в мережі.

Нагадаємо, гарячий Артур Пиріжків показав, як його дружина розважається з Кіркоровим

А ще Politeka повідомляла, що екс-коханець Королевою розповів про сумний день народження Кіркорова