Вера Брежнева показала, как развлекается на диване со своим мужем Константином Меладзе

Популярная украинская певица, перебравшаяся жить и работать в Россию, решила показать поклонникам, как проходит ее самоизоляция с семьей. Соответствующее видео она опубликовала в Инстаграм, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На кадрах Вера сидит на диване с мужем и «поет» шуточную песню о бушующем в мире китайском вирусе. Им помогает и младшая дочь певицы – Сара. Особой атмосферы видео добавляет наложенный на него фильтр, который искажает лица Брежневой и ее домочадцев.

Судя по кадрам, Вера в восторге от таких развлечений.

Подписчики звезды активно обсуждают видео в комментариях.

«Ой не могу даже от смеха хрюкаю», «Наконец то объявилась! За что тебе Константин Шотаевич интернет вырубил? Давай исправляйся, а то без тебя от скуки помереть можно!», «Сногсшибательная Вера», «Весёлая семейка!», «Самый эффектный получился Костя! Появилось его нутро грузинское», «Жуть. Вообще не весело с таких картинок», «Вера, не надо, такие мордочки делать, некрасиво, правда!», «а это вы от карантина такие стали или просто маска?», - пишут люди.

До этого мы писали, что старшая дочь Брежневой Соня Киперман поделилась горячими фотографиями с отдыха.На снимках Соня одета в микро купальник, который едва прикрывает ее грудь. Красотка разлеглась на диванчике под деревьями и грелась на солнышке. Кроме этого, Соня поделилась селфи, на которых прекрасно видно ее фигуру и лицо.

«Солнечная детка», - подписала снимок Соня.

Напомним, юная дочь Брежневой бесстыдно выставила напоказ свои прелести в бикини, вся в маму.

Как сообщала Politeka, дочь Брежневой разделась ради откровенных фото и попала под раздачу, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Брежнева показала, как развлекается с Меладзе, видео: «Не нужны твои клятвы верности».