Ганна Седокова в обтягуючому вбранні показала, як її «заарештовують»

Популярна українська співачка поділилася новим знімком у відвертому образі на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Седокова позує в оригінальному обтягуючому вбранні з принтом у вигляді доларових купюр. Напівпрозора тканина місцями просвічує, демонструючи глядачам тіло красуні. Наряд доповнює оригінальний чорний корсет.

Поруч із Седоковою на знімку позує темноволоса красуня в чорному боді, колготках з леопардовим принтом і чорному «поліцейському» кашкеті. Вона «заарештовує» Седокову, застібаючи на її руках наручники.

«Що?????? Я була поганою дівчинкою І не випустила сьогодні #КВАРТИРУ69 , але я обіцяю виправитися і зробити це завтра, о 17.00!», - написала зірка у підписі до фото, запропонувавши шанувальникам вгадати наступного гостя свого шоу.

Фанати співачки відразу ж взялися коментувати її пост.

«Аня, залишайся поганою дівчинкою, так крутіше)» «Красуня краща», «Що за краса», «Аню пов'язали)», «Досить бентежити всіх)))))) ми начебто замкнені....))) Аня», «Покарати», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Седокова закарбувала себе, поки відпочивала з молодою людиною і собакою на природі. Пара вийшла подихати свіжим весняним повітрям біля води.

Мабуть, сонце добряче припекло, тому що знамениость не втрималася, роздяглася до білизни і залишилася в спортивному бюстгальтері. На одному з роликів вона лежить на землі, показавши свої видатні форми крупним планом, а на іншому позує на тлі води, розповідаючи про роботу.

Нагадаємо, розпусна Седокова засвітила пікантні місця в чорному боді: молодого коханця можна зрозуміти.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Седокова покрутила принадами на камеру без білизни.

Також Politeka писала, що безсоромна Анна Седокова роздяглася перед коханцем на природі.