Анна Седокова в обтягивающем наряде показала, как ее «арестовывают»

Популярная украинская певица поделилась новым снимком в дерзком образе на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Седокова позирует в оригинальном обтягивающем наряде с принтом в виде долларовых купюр. Полупрозрачная ткань местами просвечивает, демонстрируя зрителям тело красотки. Наряд дополняет оригинальный черный корсет.

Рядом с Седоковой на снимке позирует темноволосая красотка в черном боди, колготках с леопардовым принтом и черной «полицейской» фуражке. Она «арестовывает» Седокову, застегивая на ее руках наручники.

«Что?????? Я была плохой девочкой И не выпустила сегодня #КВАРТИРУ69 , но я обещаю исправиться и сделать это завтра, в 17.00!», - написала звезда в подписи к фото, предложив поклонникам угадать следующего гостя своего шоу.

Фанаты певицы тут же принялись комментировать ее пост.

«Аня, оставайся плохой девочкой, так круче)» «Красотка лучшая», «Что за красота», «Аню повязали)», «Хватит смущать всех)))))) мы вроде заперты....))) Аня», «Наказать», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Седокова запечатлела себя, пока отдыхала с молодым человеком и собакой на природе. Пара выбралась подышать свежим весенним воздухом у воды.

Видимо, солнце порядком припекло, потому что знамениость не удержалась, разделась до белья и осталась в спортивном бюстгальтере. На одном из роликов она лежит на земле, показав свои выдающиеся формы крупным планом, а на другом позирует на фоне воды, рассказывая о работе.

Напомним, развратная Седокова засветила пикантные места в черном боди: молодого любовника можно понять.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Седокова покрутила прелестями на камеру без белья.

Также Politeka писала, что бесстыжая Анна Седокова разделась перед любовником на природе.